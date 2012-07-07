تصرف بستر رودخانه ها عامل بروز سیل در تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر ، ارسلان هاشمی صبح امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران، از استان آذربایجان شرقی به عنوان سومین استان سیل خیز کشور یاد کرد و افزود: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان دبیرخانه کارگروه سیل و مخاطرات رودخانه های استان، اقدامات ویژه ای انجام داده که از مهمترین آنها اعلام کانون های سیل خیز و برگزاری همایش های مختلف اطلاع رسانی است.

وی همچنین عملکرد این کارگروه در خصوص مدیریت کاهش خسارات سیل را نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور مطلوب ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه به دنبال بروز خسارات مالی و جانی سیلابهای اخیر تبریز، تعدادی از مدیران شهرداری به جای رفتار صادقانه، قانع کردن شهروندان و جبران اشتباهات فاحش، کوشیدند با فرافکنی از بار مسئولیتهای خود در این زمینه شانه خالی کنند و مشکلات موجود را به دوش دیگران بیندازند و با کمال خونسردی نظاره گر خسارات جانی و مالی مردم شده و به توجیه اقدامات خلاف قانون و شرع بپردازند.

هاشمی با بیان اینکه کارگروه سیل و مخاطرات رودخانه های استان از جمله کارگروه های پیشگیری و تحقیقاتی است و برای آن در زمان حادثه وظایف عملیاتی پیش بینی نشده است، تاکید نمود: این کارگروه از بدو تاسیس تاکنون ضمن برگزاری جلسات متعدد، موضوع سیلابهای استان، رفتار شناسی سیلاب و علل خسارات آنها را بررسی و گزارش های متعددی را ارایه و راه کارهای پیشگیری از خسارات آنها را مشخص کرده است که نتایج آن در صورتجلسه های ارایه شده به ستاد حوادث غیرمترقبه استان که بعدها به ستاد مدیریت بحران استان تغییر نام داد، موید این موضوع است.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی تصریح کرد: کارگروه مذکور از بدو تاسیس تاکنون پانزده جلسه برگزار کرده و در آن نود مورد تصمیم گیری و به ستاد مدیریت بحران گزارش شده است.

هاشمی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی که بدون اخذ مجوز به دخل و تصرف غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر اصولی بدون توجه به نظرات کارشناسی شرکت آب منطقه ای و امور آب شهرستانها اقدام به احداث سازه هایی مانند: پل ها، دیوارهای سیل بند و غیره می نمایند، تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای استان به عنوان دبیرخانه کارگروه سیل و مخاطرات رودخانه های استان برای جلوگیری و پیشگیری اقدامات غیرمجاز و خسارات سیل اقداماتی را انجام داده که از مهمترین آنها می توان به تدوین دستورالعمل پیش بینی هشدار و اقدامات کاهش خسارات سیل و تصویب آن در کارگروه مذکور اشاره کرد.

به گفته مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در این دستور العمل پیش بینی شده که شهرداری های کلیه شهرها با تدوین برنامه های منظم و دوره ای، کلیه رودخانه ها و مسیل های شهرها را که قبلا با همکاری امور آب ها شناسایی شده اند، به طور مستمر بازدید نموده و نسبت به رفع موانع داخل آنها در زمان سیلاب، اقدام و اجرا نمایند، این مهم در روستاها بر عهده شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری ها است اما متاسفانه با وجود این که چندین سال از ابلاغ این دستور العمل گذشته، هیچ گونه اقدام عملی و جدی از سوی شهرداری ها به دبیرخانه کارگروه گزارش نشده و بستر رودخانه ها و مسیل ها مستمرا در معرض تصرفات، ریختن آوار، نخاله و مسدود سازی بستر در اثر ساخت و سازهای شهری و ایجاد شهرک های جدید بوده است، ضمنا کلیه مستندات ابلاغیه از طرف استانداری و نامه های مرتبط در این شرکت موجود و قابل ارایه به ارگانهای نظارتی و بازرسی است.

هاشمی در بخش دیگری از اظهاراتش یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه این شرکت را صدور اخطاریه و هشدار به شهرداری ها اعلام کرد و افزود: شرکت آب منطقه ای و امور آبها، کرارا به دخل و تصرفات غیرمجاز شهرداری های مختلف مناطق اعتراض و مراتب را به شهرداری ها و فرمانداری ها انعکاس داده است که به طور نمونه می توان به اخطاریه های امور آب تبریز و طرح دعوی در شعب دادسرا به شهرداری در خصوص مسیل شادآباد که پس از ورود به شهر تبریز از کوی سهند و شهرک الهی پرست عبور و در مقابل زندان تبریز به مسیل الهی پرست ملحق می گردد، اشاره کرد.

وی افزود: این شرکت حداقل 10 بار طی نامه هایی از شهرداری خواسته است از سرپوشیده کردن مسیل، احداث سیل بند با عرض کم و صدور پروانه ساخت و ساز در بستر و حریم مذکور پرهیز نماید، در شهرستان های دیگر نیز نظیر مرند، مراغه، اسکو و دیگر شهرستان ها نیز اقدامات مشابهی انجام شده که کلیه سوابق آنها در این شرکت محفوظ و قابل ارایه به ارگانهای نظارتی و بازرسی است.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی درادامه افزود: متاسفانه شهرداری ها،اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل در داخل محدوده شهرها بدون توجه به هشدارهای آب منطقه ای نه تنها در تنظیف رودخانه ها، مسیل ها و احداث سیل برگردان ها طبق مجوز وزارت نیرو عمل نمی کنند، بلکه مستمرا اصرار به دخل و تصرف غیرمجاز، سرپوشیده کردن مسیل ها و غیره دارند که موجب افزایش خسارات مالی و جانی در زمان وقوع سیل می شود.

هاشمی در پایان افزود: خسارات سیل در تبریز به مراتب بیش از زلزله بوده و سیل های ویران گر مهرانه رود و مسیل های داخل شهر در سال های 1288 و 1303 نمونه بارز این حوادث است که خسارات بسیار سنگینی را به مردم تبریز وارد نموده بود، لذا عبرت و درس از گذشته به جای متهم کردن و فرافکنی از بروز حوادث احتمالی بیشتر جلوگیری می کند و بهتر است برای جان و مال مردم ارزش قائل شویم تا در پیشگاه پروردگار شرمنده نشویم.