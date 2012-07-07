نخستین مرکز ترک اعتیاد بانوان خراسان شمالی در شیروان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار در مراسم افتتاح این مرکز، هدف از راه اندازی مرکز ترک اعتیاد بانوان شیروان را درمان بانوان معتاد استان و کمک به بازگشت آنان به اجتماع و آغوش خانواده ذکر کرد.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر یافته‌های جدید علمی و رفتاری می‌توان معضل اعتیاد را از جامعه ریشه کن کرد و آسیب‌های همراه اعتیاد را نیز کاهش داد.

این مرکز ترک اعتیاد در روستای زیارت شیروان با زیربنای 360 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریاال احداث شد.

مرکز ترک اعتیاد بانوان شیروان به استناد آیین نامه ابلاغی ماده 15 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و با ظرفیت پذیرش همزمان 50 بانوی معتاد پس از افتتاح رسمی امروز، آغاز به کار کرد.

یادآور می‌شود به طور میانگین 5 درصد جمعیت معتادین کشور را بانوان تشکیل داده که این میزان در خراسان شمالی کمتر از میانگین کشوری بوده و حدود 3 درصد برآورد شده است.