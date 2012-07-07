به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفریان نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و رایزن فرهنگی سابق ایران در کشور افغانستان پس از انتشار کتاب «در پایتخت فراموشی» تدوین کتاب دیگری بر مبنای خاطرات خود در افغانستان را در دست گرفته است.

این کتاب که عنوان فعلی آن برگرفته از عنوان صفحه وی در هفته‌نامه مهر در زمان سردبیری سیدعلی میرفتاح است و در حال حاضر نام «چکر در سرزمین جنرال‌ها» روی آن قرار داده شده و شامل یادداشت‌های هفتگی وی در این نشریه می‌‌شود.

وی این یادداشت‌ها را در دوره فعالیت مطبوعاتی خود در دهه 70 نوشته است و موضوعات آن نیز به تناسب ایام حضور وی در افغانستان به معرفی نمایی از افغانستان در سال‌های حضور جعفریان به عنوان مستندساز و نیز رایزن فرهنگی ایران می‌‍پردازد.

جعفریان همچنین در این کتاب برخی از خاطرات خود را در دیدار با احمد شاه مسعود روایت کرده است.

این یادداشت‌ها به کوشش امید مهدی‌نژاد تدوین و گردآوری شده و جعفریان هم‌اکنون در تدارک انتخاب عکس برای انضمام به این کتاب است که به گفته خود وی باید از میان هزاران فریم عکسی که او درآن سال‌ها از افغانستان گرفته است انتخاب و به کتاب اضافه شود.

جعفریان این کتاب را برای انتشار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال آینده آماده می‌کند.

محمدحسین جعفریان در ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال نیز بخشی ازیادداشت‌های مطبوعاتی خود شامل روزنوشت سفرش با بهروز افخمی به افغانستان را در قالب کتابی با عنوان «در پایتخت فراموشی» از سوی انتشارات سوره مهر منتشر کرده بود.