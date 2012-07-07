تولید 33 درصد چای کشور در املش/ توسعه زیر ساختهای گردشگری

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه املش نخستین تولید کننده چای کشور است بر ضرورت توسعه واحدهای فرآوری نوین چای، بهزراعی باغات چای و سایر موارد تاکید کرد.

وی اظهارداشت: صنعت چای یکی از پراهمیت ‌ترین صنایع در کشور است چراکه نقش آن در میزان اشتغال، حجم سرمایه‌ گذاری، سیستمهای متنوع تولید و بازرگانی کالا بسیار حائز اهمیت است.

فرماندار املش در ادامه جلوه های گردشگری در این شهرستان را بی نظیر دانست و گفت: با ساخت هتل و مسافر کاشانه ها ماندگاری گردشگران در املش بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مناطق گردشگری کوهستانی این شهرستان از قبیل هلو دشت و خسیب دشت سالانه میزبان مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور است، افزود: هم اکنون احداث 100 کیلومتر راه روستایی با اعتباری 13.5 میلیارد تومان برای دسترسی بیشتر مسافران به این مناطق در حال انجام است.

اکبری همچنین با اعلام اینکه ساخت این مسیر باعث ورود بیشتر گردشگران به شهرستان املش خواهد شد، یادآور شد: توسعه گردشگری نقش موثری در اقتصاد منطقه دارد.

شهر تاریخی املش در فاصله 75 کیلومتری رشت در منطقه کوهپایه ای واقع شده است.