به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در حال حاضر آنتی بیوتیک ها مهمترین سلاح انسان در برابر باکتری های خطرناکی مانند ستافیلوکوکوس اورئوس هستند اما این باکتریها به آنتی بیوتیک مقاوم شده و انسان مقابل این باکتری ها در حال خلع سلاح شدن است.

شیمیدانهای IBM در کالیفرنیا به دنبال شیوه ای برای حکاکی میکروسکوپی بر روی سطوح سیلیکونی بسیار نازک بودند.

آنها در تحقیقات خود موادی را شناسایی کردند که وقتی به هم زنجیر می شوند و شکل پلیمری به خود می گیرند، می تواند شار‍ژ الکترواستاتیکی تولید کنند.

در حالی که این پلیمر توانست به اهداف محققان در حکاکی سیلیکونی جامه عمل بپوشاند ، شیمیدانها در پی یافتن کاربردهای دیگری برای آن برآمدند.

این امر به خلق پدیده ای منجر شد که آن را پلیمرهای "نینجا" نامیدند. زمانی که اجزای این پلیمر به جریان خون یا آب هدایت می شود، آنها به شکل نانوساختارهای زیست سازگار یا همان "نینجاها" خود را مونتا‍ژ می کنند که از نظر الکترواستاتیکی می توانند به سلول های عفونی شده هجوم ببرند و کاری به سلول های سالم نداشته باشند.

این نینجاها پس از رسیدن به سلول های عفونی شده، باکتری ها آلاینده را از بین می برند و سپس به طور زیستی تخریب می شوند. این امر هیچ عوارض جانبی برای بدن ندارد.

"جیم هدریک" پژوهشگر این مطالعه می گوید: این سازوکار که در آن پلیمرها با باکتریها می جنگند، بسیار از شیوه ای که آنتی بیوتیک ها باکتری ها را از بین می برند، متفاوت است.

محققان سعی کردند کارهای سیستم ایمنی را تقلید کنند. این پلیمر به غشای باکتری می چسبد و سپس بی ثباتی غشا را تسهیل می کنند. در این حالت غشا از هم می پاشد و باکتری از بین می رود از این رو امکان مقاومت دارویی به این پلیمرها بسیار اندک است.

نه تنها این نینجاهای پلیمری موجب مقاومت دارویی باکتری ها نمی شوند بلکه از آنجا که زیست تخریب پذیرند، در سیستم بدن بیمار نیز باقی نمی مانند.

IBM علاوه بر کاربردهای این پلیمرهای جدید در پزشکی امیدوار است این محصول ضد باکتری کاربردهای جدیدی در شوینده ها مانند خمیردندان، دهان شویه ها و بسته بندی مواد غذایی نیز بیابد. این شرکت در تلاش برای تجاری سازی این فناوری است.