جمع آوری بذر گیاهی از مراتع گمیشان/ احداث ساختمان جنگلبانی

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هرساله در این ایام کارجمع‌آوری بذر این گیاه آغاز می شود و در سال جاری نیز این کاربا مشارکت شرکت تعاونی مرتعداری گمیشان از تیرماه آغاز و در حدود یک ماه نیز طول خواهد کشید.

وی اظهار داشت: اعتبار انجام این کار 90 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی است که موجب اشتغالزایی دو هزار نفر روز نیز می شود.

وی عنوان کرد: بذر پوکسینلیا دیستنس از مراتع گمیشان جمع‌آوری می شود که تاکنون به میزان دو تن رسیده و پس از اتمام جمع‌آوری کامل بذور ، جهت کشت در مراتع بین دامداران منطقه توزیع می شود.

سلامتی گفت: مراتعی که بذر پوکسینلیا از آن جمع‌آوری می شود بصورت طبیعی سطحی معادل 300هکتاراز منطقه گمیشان را در برمی گیرد اما اداره مرتع این اداره کل طی اقدامات موثری در این خصوص این سطح را به حدود پنج هزار هکتار رسانده است.

وی گفت: پوکسینلیا گیاهی مرتعی است که در جهت ایجاد پوشش گیاهی، تولید علوفه ، اصلاح و احیاء مراتع شور و مراتع مشابه از آن می توان استفاده کرد.



کلنگ زنی ساختمان حفاظتی سرجنگلبانی منابع طبیعی باغو

ساخت ساختمان جدید حفاظتی سرجنگلبانی منابع طبیعی باغو با حضور مسئولان منابع طبیعی بندرگز و بندرترکمن انجام شد.

ساخت ساختمان حفاظتی جدید بدلیل فرسودگی ساختمان قبلی که دارای قدمتی 50ساله و رو به تخریب بود انجام شد .



ساختمان جدید دارای 180 متر زیربنا دردو طبقه 90متری با ساخت اتاقهایی جهت امورحفاظتی ، اداری و رفاهی جهت اسکان سرایدار و با اعتبار نودمیلیون ریال از محل اعتبارات حفاظتی در شهرستان بندرگز جنب شهرک صنعتی بندرگز ، در مجاورت ساختمان قبلی احداث می شود.

شایان ذکر است حوزه استحفاظی سرجنگلبانی منابع طبیعی باغو ازشمال تا ساحل دریای بندرگز ، از جنوب تا استان سمنان ، از شرق تا روستای گزشرقی و از غرب تا شهرستان کردکوی را در بر می گیرد .