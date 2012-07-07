ارزش‌های فرهنگی نیاز به بازتولید دارند و این باز تولید در خلاء نمی‌تواند صورت بگیرد، بلکه از طریق توجه به اخلاق و در قالب امنیت فرهنگی مطرح می‌شود.

نکته مهم در خصوص رابطه اخلاق و امنیت فرهنگی به رابطه بین ارزش‌های موجود در جامعه و نظام سیاسی برمی گردد. یعنی نظام سیاسی و نهادهای آن در عین حال که باید با تهدیدات مقابله کنند همزمان باید درصدد فرصت‌سازی برای ارزش‌های موجود در جامعه باشند و این فرصت‌سازی از طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد در همه رشته‌ها و حوزه‌ها میسر است.

بازتولید ارزش‌های فرهنگی منوط به جذاب و به‌روز بودن آنها برای نسل جدید است. ایجاد چنین جذابیتی صرفاً با سخنرانی و سمینار نیست، بلکه در معنای کلان باید کارآمدی نظام را اثبات کرد. بدون اثبات این کارآمدی، در عمل ارزش‌ها پوسته‌ای ظاهری بیش نخواهند بود.

فرهنگ و نظام و ارزش‌های فرهنگی پدیده و جدا از سایر نظام‌ها نیست بلکه در تعامل با آنهاست و حفظ ارزش‌های فرهنگی و توجه به اخلاق به‌عنوان عاملی که هدف اصلی اش آن است که انسان و جهان را به وضع مطلوب اخلاقی برساند، نیازمند توجه به سایر نظام‌ها نیز است.

فرهنگ بدون ابزارهای مادی و فنی بازتولید‌کننده آن در درازمدت نمی‌تواند تولید و بازتولید شود. فرهنگ با فناوری عجین شده است و بدون پیشرفت فنی نمی‌توان ارزش‌های فرهنگی را در معنای کلان باز تولید کرد. به همین دلیل است که امروزه صنعت فرهنگی اهمیت روز افزون پیدا کرده است.

در بحث امنیت فرهنگی با توجه به اینکه حفظ ارزش‌ها یا به تعبیری تأمین امنیت ارزش‌ها مد نظر است، گاهی از یک زاویه دید محدود ارزش‌های فرهنگی صرفاً به ظواهر محدود می‌شود و لذا مقابله با این ظواهر رکن اصلی امنیت فرهنگی تلقی می‌شود.

این در حالی است که رهبری انقلاب طی سال‌های گذشته رئوس مختلف این ارزش‌ها را در مواردی چون نهضت نرم‌افزاری، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه به وضع محرومان و شیوه‌های پوشش نامناسب مطرح کرده‌اند.

در عین حال، چنین اقدامی نباید منجر به غفلت از سایر تهدیدات برای ارزش‌ها باشد. مثلاً رشد بی‌رویه مصرف‌‌گرایی و تجمل‌‌گرایی به‌عنوان اهداف اصلی نظام سرمایه داری نباید مورد کم توجهی قرار گیرد. حتی اگر ظواهر افراد آن چیزی باشد که نظام می‌خواهد، اما زندگی مشخص و باطنی آنها متأثر از مصرف‌‌گرایی باشد، نوعی تهدید علیه ارزش‌های فرهنگی وجود دارد. از این رو اقدامات منجر به رشد مصرف‌‌گرایی و به تبع آن افزایش تورم و فشار بر اقشار محروم جامعه هم می‌تواند در این معنا تهدیدی برای امنیت فرهنگی باشد.

به همین سان اگر ارزش‌های فرهنگی بواسطه تولیدات علمی و نهضت نرم‌افزاری مورد حمایت قرار نگیرند، در بلند مدت این ارزش‌ها توان پاسخگویی به چالش‌های بوجود آمده و بروز کردن خود را نخواهد داشت.

تربیت نیروی انسانی لازم برای تولید و بازتولید مبانی فکری و اندیشه‌ای ارزش، به‌همان اندازه مهم است که مقابله با تهاجم به این ارزش‌ها، بعبارت دیگر در بحث امنیت فرهنگی با هر دو جنبه سلبی و ایجابی مواجه هستیم.