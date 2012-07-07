  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۷

بلندی خبر داد:

ادامه تحصیل مربیان سایر وزارتخانه‌ها در دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

ادامه تحصیل مربیان سایر وزارتخانه‌ها در دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد، ادامه تحصیل مربیان سایر وزارتخانه­ها و سازمانها در مقطع دکتری تخصصی واحدهای دانشگاه آزاد بر اساس آیین­نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی از ابلاغ مصوبات تشکیل کمیته تخصصی بورس استانی، ادامه تحصیل مربیان سایر وزارتخانه­ها و سازمانها در مقطع دکتری تخصصی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و ادامه تحصیل مربیان دانشگاه در مقطع دکتری تخصصی بر اساس آیین­نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

جلسات شورای مرکزی بورس دانشگاه آزاد به منظور رسیدگی به درخواستهای متقاضیان بورس داخل، بورس خارج از کشور و بورس ارتقاء مربیان برگزار شده که از مجموع 335 پرونده بررسی شده تعداد 228 پرونده مورد موافقت شورای مرکزی بورس قرار گرفته و مقرر شد سایر پرونده­ها پس از تکمیل و بررسی مجدد در شورا طرح و اعلام نظر شود.

بلندی با تاکید بر اینکه اعطای بورس تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در داخل و خارج از کشور و در رشته­های پزشکی و غیر پزشکی به منظور تامین اعضای هیات علمی صورت می گیرد، افزود: تامین اعضای هیات علمی متخصص و مورد نیاز جهت ارتقای کیفیت در فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اصلاح هرم اعضای هیات علمی از جمله اهداف اصلی شورای مرکزی بورس است.

کد مطلب 1643624

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