به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی از ابلاغ مصوبات تشکیل کمیته تخصصی بورس استانی، ادامه تحصیل مربیان سایر وزارتخانه­ها و سازمانها در مقطع دکتری تخصصی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و ادامه تحصیل مربیان دانشگاه در مقطع دکتری تخصصی بر اساس آیین­نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

جلسات شورای مرکزی بورس دانشگاه آزاد به منظور رسیدگی به درخواستهای متقاضیان بورس داخل، بورس خارج از کشور و بورس ارتقاء مربیان برگزار شده که از مجموع 335 پرونده بررسی شده تعداد 228 پرونده مورد موافقت شورای مرکزی بورس قرار گرفته و مقرر شد سایر پرونده­ها پس از تکمیل و بررسی مجدد در شورا طرح و اعلام نظر شود.

بلندی با تاکید بر اینکه اعطای بورس تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در داخل و خارج از کشور و در رشته­های پزشکی و غیر پزشکی به منظور تامین اعضای هیات علمی صورت می گیرد، افزود: تامین اعضای هیات علمی متخصص و مورد نیاز جهت ارتقای کیفیت در فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اصلاح هرم اعضای هیات علمی از جمله اهداف اصلی شورای مرکزی بورس است.