احمد احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه فعالیت های سه ماه اول سال 91 این ستاد گفت: توزیع 200 هزار بروشور مرتبط با نماز در نوروز، توزیع 70 هزار ویژه نامه نماز و اهدا دو هزار جلد کتاب در ایام نوروز در مسجد اهل البیت(ع) از جمله فعالیت های فروردین ماه است.

وی ادامه داد: همچنین می توان از ایجاد نمایشگاه ویژه حضرت زهرا(س) و توزیع بروشورها و تراکت هایی به همین مناسبت در مسجد اهل البیت(ع)، شرکت در طرح آموزشی طرح راه روشن ستاد مرکزی، پیگیری وضعیت ساخت مساجد و پروژه های مسکن مهر و برگزاری همایش رابطان نماز ادارات از دیگر برنامه های سه ماهه اول این ستاد است.



مسئول ستاد اقامه نماز افزود: همچنین عضویت 1580 نفر از جوانان دانشجو و طلبه در طرح یاوران، هماهنگی با سازمان بهزیستی استان جهت آموزش مدیران مهد کودک های جدیدالتاسیس قم در تابستان و اجرای طرح صحت قرائت نماز در چند مسجد و امامزاده توسط سازمان اوقاف و روحانیون مستقر در طرح هجرت از دیگر برنامه های ستاد اقامه نماز در سال 91 بوده است.



وی با اشاره به اقداماتی نظیر پذیرش اردوهای فعالان نماز در مسجد اهل البیت (ع) به همراه اجرای برنامه های آموزشی معارف نماز و ارسال بخشنامه به ادارات برای دهه غبار روبی نمازخانه های ادارات در هفته آخر ماه شعبان، گفت: ارسال نشریه اذان به ادارات و نهادهای استان و همکاری با اردوهای جهادی طرح هجرت بسیج دانشجویی در خصوص مهارت های انتقال معارف نماز به خانواده های روستایی با رویکرد قرآن کریم و مسجد محوری نیز از اهم فعالیت های این ستاد در سال 91 است.

