به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح شنبه در شهرستان شیروان خراسان شمالی در جمع مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی با درخواست نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل 3 روستای بالای 5 هزار نفر این شهرستان به شهر موافقت کرد.

در این مراسم عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از وزیر کشور درخواست کرد تا 3 روستای ینگه قلعه علیا، مرکز بخش قوشخانه با دارا بودن 31 روستا و نیز روستاهای زیارت و خانلق به ترتیب با دارا بودن جمعیت بیش از 5 هزار و 10 هزار نفری به شهر تبدیل شوند.

وزیر کشور با درخواست نماینده مردم شیروان موافقت کرد و مقرر شد سازوکارهای عملی این موضوع آغاز شود.

وزیر کشور صبح شنبه برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید خراسان شمالی به این استان سفر کرده است.

محمدنجار علاوه بر شرکت در این مراسم، مرکز ترک اعتیاد بانوان در شیروان و نیز مجهزترین کارخانه بیوکمپوست شرق کشور را در 34 کیلومتری بجنورد افتتاح کرد.