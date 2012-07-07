پرونده توله شیرها کش دار شد/تکلیف در دادگاه مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در پی تماس‏‌هایی که با آتش‎نشانی مشهدگرفته شد، مامورین آتش‌نشانی برای نجات چهار قلاده توله شیر و دو قلاده توله خرسی که در خیابان‎های منطقه 9این شهردیده شده بودند، اعزام و این حیوانات کوچک را نجات دادند.

بر اساس این گزارش و مطابق گفته های مدیر فنی نگهداری حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد، این توله‎ها متعلق به مادرانشان در باغ وحش مشهد بودند اما مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان گفته های مدیر فنی باغ وحش را رد کرده و مدعی است این توله ها قاچاق هستند.

انجام اقدامات قضائی

معاون امور حقوقی اداره کل محیط زیست خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیر فنی نگهداری حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد مدعی شده که توله خرس ها از یک خرس ماده در سیرک و یک خرس نر که در باغ وحش بوده متولد شده اند که ادعای ایشان در حال بررسی و رسیدگی است.

ذکریا رستمیان ادامه داد: در مورد توله شیرها نیز در حال انجام تحقیقات و بررسی هستیم تا از صحت تولد توله ها از شیرهای داخل باغ وحش اطلاع کسب کنیم.

وی با اشاره به اقدامات قضائی نیز بیان کرد: اقدامات قضائی در خصوص توله خرس ها و شیرها توسط اداره محیط زیست علیه مدیریت باغ وحش و مدیر فنی آن صورت گرفته است.

وی با بیان مطلب فوق افزود: اقدامات قضائی اداره محیط زیست علیه مدیر فنی باغ وحش به دلیل سهل انگاری در نگهداری حیوانات، هماهنگ نکردن با محیط زیست و اطلاع ندادن در خصوص متولد شدن حیوان ها بوده است.

نگهداری ببر بنگال

وی تصریح کرد: مدیر فنی باغ وحش حتی در مصاحبه ای عنوان کرده که توله خرس ها و توله شیرها تنها حیواناتی نبودند که توسط ایشان به باغ منزلش برده می شدند چرا که پیش از این "ببر بنگال" و حیوانات دیگری را نیز بدون هماهنگی در منزل خود نگهداری می کرده است.

معاونت امور حقوقی اداره کل محیط زیست خراسان رضوی با تاکید بر این مطلب که تولد توله شیرها و خرس ها به محیط زیست اعلام نشده افزود: باغ وحش مشهد باید به شکل ماهانه تولد گونه های باغ وحش، برنامه های غذایی، تعداد حیوان های متولد شده، نر یا ماده بودن آنها را اعلام کنند.

رستمیان ادامه داد: اما در خصوص تولد توله خرس و شیرها اطلاع رسانی و هماهنگی از سوی مدیریت باغ وحش صورت نگرفته و این موضوع ابهامات و گره های کور زیادی دارد.

وی با اشاره به گفته های مد‎یرفنی نگهداری حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد گفت: این مدیر فنی در صحبت های خود مدعی شده که اگر این توله ها در باغ وحش نگهداری می شدند توسط پدر و مادرشان کشته می شدند و از سویی این توله ها نیازمند مراقبت ویژه و نگهداری در دمای خاص بوده اند.

ادعای مدیر فنی باغ وحش مشهد در حال رسیدگی در دادسرا

وی بیان کرد: ادعای مدیر فنی باغ وحش در دادسرا در حال رسیدگی بوده و با اعلام نتیجه به رسانه ها اعلام خواهد شد.

رستمیان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه در هر صورت باغ وحش به صورت مستقیم تحت نظارت محیط زیست بوده، گفت: هر حیوانی که بخواهد ورود و یا انتقال پیدا کند باید با تائید محیط زیست انجام شود و باغ وحش موظف است تمام ضوابطی را که محیط زیست تعیین کرده را رعایت کند.

وی سپس با بیان اینکه مسئله فرار توله شیرها و توله خرس ها مسئله ای کوچک بود اما رسانه ها بیش از حد آن را بزرگ کردند، عنوان کرد: رسانه های در این راستا نه تنها واقعیت را به مردم نگفته بلکه در دل مردم ترس و وحشت را ایجاد کردند.

بزرگ نمایی فرار توله خرس و شیرها

رستمیان تصریح کرد: رسانه ها در برخورد با این موضوع به رسالت خبری خود عمل نکردند و هر یک از جراید با نوشتن شایعاتی همچون حمله توله شیرها و خرس ها به شهر و یا اینکه این توله ها شهر را به هم ریختند اذهان عمومی را آشفته کردند.

وی با بیان اینکه رسانه ها در بزرگ نمایی فرار توله خرس و شیرها مقصرند، گفت: برخی از رسانه ها عنوان کرده بودند که شیر و خرس به راحتی در خیابان های مشهد راه می روند و هیچ کس به فکر نیست در حالی که این توله خرس ها و شیرها بسیار آسیب پذیر بودند و به هیچ کس آسیب وارد نکرده اند.

نگهداری پرندگان در منازل ممنوع

وی با بیان اینکه خرید و فروش جانوران وحشی ممنوع بوده و با آن برخورد می شود، افزود: پرندگانی همچون بلدرچین، کبک و مینا نیز وحشی هستند و در بسیاری از منازل توسط مردم نگهداری می شوند که در این زمینه نیز در صورت مشاهده برخورد و نسبت به جمع آوری پرندگان اقدام می شود.

وی با اشاره به این مطلب که اداره محیط زیست به تنهایی نمی تواند از نگهداری پرندگان توسط مردم در منازل جلوگیری کند، عنوان کرد: تنها راه فرهنگ سازی در خصوص عدم نگهداری پرندگان اطلاع رسانی توسط رسانه ها است چرا که در این زمینه اداره محیط زیست به تنهایی نمی تواند اقدام کند.

جمع آوری 9 قراول

وی با بیان اینکه سال گذشته 9 قرقاول نیز در منزلی نگهداری می شدند، گفت: این قرقاول ها توسط اداره محیط زیست جمع آوری شدند.

معاون امور حقوقی اداره کل محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: این قرقاول ها به دلیل اینکه گونه بومی استان نبوده و اختلال نژادی داشتند رها سازی شدند.

رستمیان از کشف و شکار بیش از 500 پرنده طی سال جاری در استان خبر داد و افزود: این پرندگان شامل جوجه مینا، بلدرچین، چکاوک، طوطی و کبک بودند که توسط محیط زیست شناسایی شدند.

پرندگان از شهرهای جنوبی به صورت قاچاق وارد خراسان رضوی می شوند

وی یاد آور شد: در شش ماه اول سال به دلیل اینکه فصل زاد و ولد است تخلف نسبت به خرید و فروش و نگهداری پرندگان بیش از دیگر ایام سال است.

وی با اشاره به قاچاق پرندگان ادامه داد: پرندگان عموما از شهرها جنوبی به صورت قاچاق به استان انتقال داده می شوند و در معرض خرید و فروش قرار می گیرند.

وی ماجرای فرار توله شیرها و خرس ها را حل شدنی عنوان کرد و افزود: نتیجه این موضوع به زودی اعلام می شود.

توله شیرها و خرس ها قاچاق هستند

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیر فنی نگهداری حیوانات گوشتخوار باغ وحش باید هر ماه گزارش مربوط به کار خود را به عنوان مدیر فنی به محیط زیست ارائه کند.

حسین آقامیری ادامه داد: این مدیر فنی در ماه های گذشته گزارش خود را ارائه کرده اما در خصوص توله شیرها و خرس ها هیچ گزارشی از سوی ایشان به محیط زیست اعلام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه توله شیرها و خرس ها قاچاق هستند، افزود: حتی با فرض بر اینکه اگر مدیر فنی با محیط زیست در خصوص توله ها هماهنگی می کرد ما اجازه و مجوز صادر نمی کردیم چرا که این نژاد خرس ها با گونه هایی که در باغ وحش وجود داشته همخوانی ندارد.

آقامیری تاکید کرد: مدیر فنی باغ وحش باید مستندات خود را در دادگاه مبنی بر اینکه این توله ها قاچاق نیستند اثبات کند.

مدیر فنی باغ وحش در دادگاه مستندات خود را ارائه کند

وی تصریح کرد: مدیر فنی نگهداری حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد مدعی شده که توله خرس ها از یک خرس ماده در سیرک و یک خرس نر که در باغ وحش بوده متولد شده اند اما این امر غیر ممکن است چرا که نژاد توله خرس ها متفاوت بوده و مثل این است که بگوئیم از سگ روباه زائیده شده است.

وی با اشاره به پیگیری مسئله توله شیرها نیز بیان کرد: وقتی شیر باردار است باید به لحاظ وضعیت ظاهری مشخص شود که باردار است و محیط زیست در گزارشات میدانی خود چنین امری را مشاهده نکرده است.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: ما نسبت به مسئله وارد کردن قاچاق این گونه ها حساسیت داریم و در این راستا مدیر فنی باید در دادگاه مستندات خود را ارائه کند.

بی اطلاعی محیط زیست

وی با تاکید بر اینکه توله‎های یاد شده، از خیابان گرفته شده‏‎اند، گفت: حتی منطقه‌ای که آن‌ها را پیدا کرده‌اند نیز در اطراف باغ وحش نبوده و ارتباطی با آنجا نداشته است.

آقامیری تاکید کرد: طبق ضوابط، اگر توله‎ها به دنیا آمده باشد، باغ وحش موظف است که بلافاصله به ما اطلاع دهد و حتی اگر بخواهد آن‎ها را در خارج از باغ وحش نگهداری کند، باید با سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگ باشد، اما چنین مساله‎ای نبوده و ما از وجود این توله‎ها کاملا بی‎اطلاع بودیم.

نیاز توله شیرها و خرس ها به نگهداری

مد‎یرفنی نگهداری حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد نیز در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به انتقال توله شیرها و خرس ها به باغ منزل خود اظهار کرد: توله خرس‎ها و شیرها به نگهداری در شرایط خاص و ویژه نیاز داشتند و در صورت عدم انتقال به باغ منزل جان خود را از دست می دادند.

محسن طیرانی اظهار کرد: این حیوانات، چون شیر و خرس نام دارند، مردم را دچار ترس کردند چرا که این گونه‌ها تا زمانی که کوچک هستند، آسیبی به اطراف نمی‌رسانند و علاوه بر آن آسیب پذیر نیز هستند.

عدم مجوز برای انتقال توله شیرها و خرس ها به باغ منزل

وی با اشاره به اینکه برای انتقال توله شیرها و خرس ها به باغ منزل مجوز نداشته ام، افزود: بعضی از توله‎ها پس از تولد در باغ وحش توسط مادرشان نمی‎توانند تغذیه شوند و اگر جداسازی و نگهداری آن‏ها در شرایط ویژه، دیر صورت گیرد توسط مادرشان کشته می‌شوند.

طیرانی ادامه داد: من به عنوان مسئول مدیر فنی باغ وحش موظف بودم که برای نجات و حفظ جان این توله ها آنها را به باغ منزلم منتقل کنم چرا که نمی‌توان نگهداری این حیوانات در شرایط خاص را به دست کارگران باغ وحش سپرد.

وی یادآور شد: این گونه‌ها در حال حاضر به درستی می توانند تغذیه کنند به همین دلیل آنها در حال حاضر در باغ وحش نگهداری می شوند و مشکل خاصی نیز ندارند.

ثبت آمار تولد توله شیرها و خرس ها

مدیرفنی حیوانات گوشت خوار باغ وحش مشهد در واکنش به سخنان مدیر کل محیط زیست استان مبنی بر ثبت نشدن آمار تولد گونه خرس ها،عنوان کرد: 2 ماه گذشته آمار گونه خرسی که در باغ وحش متولد شده بود را به محیط زیست اعلام کردم و سخنان مدیر کل محیط زیست کذب است.

وی در خصوص توله شیرها نیز بیان کرد: توله شیرها نیز حدود یک ماه دارند و آمار تولد آنها نیز در بانک اطلاعاتی ثبت شده است.

طیرانی در خصوص ماجرای فرار این توله ها گفت: ساعت پنج صبح، ظاهراً یکی از توله خرس‌ها به طرف در باغ رفته و با دستانش زنجیر در را در باز کرده و فرار کرده و به دنبال آن توله های دیگر پشت سر هم از باغ خارج شدند.

این گزارش حاکی از آن است که مسئولین محیط زیست و باغ وحش هر یک مدعی داشتن اسناد و مدارک کافی در این خصوص هستند و به نظر می رسد در این راستا باید منتظر نظر قطعی دادگاه بود.

قاچاق بودن یا نبودن این توله ها نیازمند بررسی های قضایی است و قضاوت در این خصوص با ادعا کافی نبوده همان طور که تولد توله ها توسط گونه های باغ وحش نیز نیازمند تحقیقات گسترده است.

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گزارش: مرضیه صاحبی