به گزارش خبرنگار مهر، مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در استان البرز بهانه ای شد تا به وضعیت اعتیاد و ترانزیت مواد مخدر استان البرز که شاه راه مواصلاتی 13 استان کشور است بپردازیم.



در درجه نخست باید از مسئولان مربوطه استان البرز درخواست کرد که مسئله رشد روزافزون شمار معتادان در این استان را جدی بگیرند.



می توان گفت استان البرز یکی از جرم خیزین ترین استان های کشور است، امروزه وقتی صفحه حوادث روزنامه ها را مشاهده می کنیم غیر ممکن است که نام استان البرز در آن صفحه خود نمایی نکند و همواره نام کرج و استان البرز در صفحات حوادث دیده می شود و این موضوع بروز افتخار آفرینی های علمی، فرهنگی و ورزشی استان را نیز گاهی تحت شعاع قرار می دهد و خبرهای خوب در لابه لای اخباری این چنین گم می شود.



بی توجهی به مقوله اعتیاد و مواد مخدر گریبان تمام افراد جامعه می گیرد و خانواده ها را تهدید می کند.

معضلات و مشکلاتی که در این گزارش مطرح می شود برای شهروندان و مسئولان استان البرز کاملاً ملموس و مفهوم است، به دلیل اینکه تعداد زیادی از خانواده های البرز درگیر این موضوع هستند.



متاسفانه امروزه شهروندان البرزی معضل اعتیاد را در خانواده خود یا یکی از نزدیکان و اقوام خود مشاهده کرده اند.



هیچ نعمتی بزرگ تر از سالم بودن چهار ستون بدن نیست به دلیل اینکه فرد سالم توانایی انجام هر کاری در هر زمانی و مکانی را خواهد داشت ولی با این وجود برخی از افراد مصرف مواد مخدر و دخانیات را به سلامتی ترجیح می دهند.



کنجکاوی، دوست ناباب، بیکاری، مشکلات خانوادگی و عاطفی از جمله موارد و توجیه هایی است که اکثر معتادان آن را دلیل اعتیاد خود بیان می کنند.



امروزه برخی از افراد با شعارهایی مانند اعتیاد قابل درمان است و هر معتادی از جمله افرادی که مواد مخدر از نوع صنعتی مصرف می کنند را می توانیم ترک دهیم برای خود درآمد زایی کرده اند.

معتادان امروزه همچون چاه نفتی شده اند که تمام افراد مرتبط با آنها به جز خانواده فرد از آن سود می برد، نخست گروهی که از معتادان سود می برد افرادی است که مواد مخدر معتاد را فراهم می کند، دومین گروه افرادی هستند که سعی بر ترک دادن معتادان با تبلیغات مختلف هستند.



تنها افرادی که در در این موضوع ضرر می کنند خود فرد و خانواده معتاد است که باید هزینه این اعتیاد را بپردازند و می پردازند.



تجربه دود عاقبت غم انگیزی دارد این جمله تکراری است ولی واقعی است،‌ از دست دادن سلامتی بزرگ ترین فاجعه زندگی یک فرد می تواند باشد.

تولید موادمخدر صنعتی درآشپزخانه ها!

امروزه دیگر دغدغه قاچاق مواد مخدر به داخل کشور وجود ندارد بلکه آن چیزی که خیلی مهم است این است که شیوه قاچاقچیان عوض شده است و این افراد مواد مخدر صنعتی خود را در آشپزخانه های داخل کشور تولید می کنند.

مواد روان گردان و صنعتی آثار مخرب و شدید بر روان و جسم افراد مصرف کننده دارد، شاید ظاهر فردی که شیشه مصرف کند زیاد تغییر نکند ولی روان آن به شدت وابسته و معتاد می شود.



به گفته برخی از کارشناسان زمانی که فردی شیشه مصرف می کند سلول های مغزی وی بزرگ می شود که گنجایش آن در سر وجود ندارد، به همین دلیل سلول های مغزی آسیب می بیند یا از بین می رود و زمانی که سلول های مغزی فرد مصرف کننده به حالت اولیه بر می گردد میزان حجم سلول های مغزی از حالت عادی و اولیه کمتر و به صورت چروکیده خواهد بود.



متاسفانه مصرف شیشه در میان خانم ها برای لاغر کردن در کوتاه مدت مد شده که سرانجام فرد به فنا و نابودی پیش می رود.



اعتیاد همچون ویروس سرماخوردگی امکان سرایت به دیگران را دارد



مسئول روابط عمومی ان ای استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ اظهار داشت:‌ اعتیاد همچون ویروس سرماخوردگی امکان سرایت به دیگران را دارد.



حسین شریفی ادامه داد: بحث ان ای ها با دیگر ان جی اوها متفاوت است به دلیل اینکه ان ای یک ان جی او جهانی است و هم اکنون در 139 کشور در حال فعالیت است و حدود یک میلیون و نیم نفر نیز در جهان جمعیت دارد که ایران دومین کشور از لحاظ جمعیت است که 400 هزار نفر جمعیت دارد.



14 هزار و 500 در استان البرز عضو ان ای هستند



وی افزود:‌ 14 هزار و 500 در استان البرز عضو ان ای هستند که 10 هزار نفر در کرج و 4 هزار و 500 نفر نیز در هشتگرد، نظرآباد و ساوجبلاغ در قالب 77 گروه که 50 گروه آن در کرج و 27 گروه نیز در هشتگرد، نظرآباد و ساوجبلاغ در حال فعالیت هستند.

مسئول روابط عمومی ان ای استان البرز تصریح کرد:‌ این آمار غیر رسمی است و آمار اصلی از این تعداد بیشتر است.

شریفی گفت:‌ این طرح در آمریکا راه اندازی شده است ولی رشد و توسعه آن در ایران بوده است.



وی با بیان اینکه بهبودی در انجمن گمنام به صورت رایگان است، اضافه کرد:‌ اعتیاد همچون ویروس سرماخوردگی است که ممکن است به هر کسی سرایت کند و باید به موقع پیشگیری شود.



مسئول روابط عمومی ان ای استان البرز اظهار داشت:‌ اغلب در انجمن های گمنام بر پرهیز مداری تاکید می شود.

گزارش: مهدی دهقان