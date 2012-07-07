کجور برای نخستین بار میزبان استاندار مازندران

نادر موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملاقات چهره به چهره استاندار مازندران با مردم کجور روز بیست و سوم تیرماه در نماز جمعه منطقه کجور برگزار خواهد شد.

وی افزود: بخش کجور در این روز علاوه بر حضور گرم استاندار مازندران، میزبان تعدادی از مدیران کشوری خواهد بود.

وی یادآور شد: پیش از این ستاد استقبال توسط فرماندارنوشهر و مسئولان ستادی تشکیل شده و در این جلسات سعی شده ضمن ارائه تمامی ظرفیتها، پتانسیلهای منطقه و توانایی های بالقوه این حوزه، مسائل و مشکلات و علل و عوامل عدم رشد متناسب منطقه به مسئولان منطقه انتقال داده شود.

بخشدار کجورتصریح کرد: از آنجایی که برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی بوده که استاندار مازندران دیدار چهره به چهره با مردم بخش خواهند داشت سعی شد با اطلاع رسانی مناسب، مردم منطقه بتوانند مسائل و مشکلات خود را بصورت مستقیم به بالاترین مقام استانی انعکاس دهند.

موسوی زاده افزود: مهمترین هدف ما رشد و توسعه منطقه و جلوگیری از مهاجرت از بخش بوده که امیدواریم با حضور استاندار و سایر مدیران ارشد استانی همه موانع برای رشد بخش برداشته شود.

وی مهمترین خواسته های بخش را تسریع در اعطای زمین از سوی منابع طبیعی برای شهرک صنعتی خسران و شهرک دامپروری و پیگیری اجرایی شدن راه دسترسی کجور به نوشهر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر از مجموع 68 روستای بخش، حدود 90 درصد از روستاها در فصل تابستان با کمبود آب مواجه هستند.

بخشدار کجوراز تلاشها و مساعی فرماندار و معاون فرمانداری نوشهر، امام جمعه شهر پول، شهردار و سایر مسئولان شهرستانی و بخش کجور در فراهم سازی این سفر قدردانی کرد.