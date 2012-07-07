پرواز تهران - یاسوج لغو شد/ میزبانی از گردو غبار تا روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، این پرواز مطابق معمول ساعت هشت صبح انجام می شد که خلبان تشخیص داد به علت نبود دید افقی در فرودگاه یاسوج، از تهران بلند نشود.

میزان دید افقی امروز در یاسوج سه کیلومتر بود در حالیکه میزان دید برای فرود هواپیما باید بیشتر از پنج کیلومتر باشد.

فرودگاه یاسوج یکی از مرتفع ترین فرودگاه های کشور است که در ارتفاع شش هزار پایی از سطح دریا قرار دارد.

به گفته برخی کارشناسان، این فرودگاه تجهیزات پیشرفته فنی ندارد و خلبان برای فرود باید حتما دید کافی داشته باشد.

روزانه یک پرواز از تهران به یاسوج و بالعکس در فرودگاه یاسوج انجام می شود.

پدیده گرد و غبار تا دوشنبه بر جو استان غالب است

با این حال کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: پدیده گرد و غبار تا روز دوشنبه در آسمان این استان وجود دارد.

ولی بهره مند افزود: طی روزهای آینده میزان گرد و غبار در صبح ها و ظهرها کاهش و عصرها افزایش می یابد.

وی از سالمندان، کودکان و زنان باردار خواست در خانه بمانند و در معرض گرد و غبار قرار نگیرند.