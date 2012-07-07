تصور منفی در مورد وضعیت فرهنگی دانشگاه آزاد باید زدوده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری صبح شنبه در مراسم معارفه نماینده تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاههای آزاد مازندران در قائم شهر با بیان اینکه ایجاد تحول عظیم، باید دغدغه مردم در بعد فرهنگی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی برطرف شود تا دانشگاه به جایگاه اصلی خود ارتقا یابد اظهار داشت: دو موضوع تحلیلی بر وضعیت عمومی دانشگاه از دیدگاه ما جوانان و وضعیت تشکل های اسلامی سیاسی مدنظر است.

وی افزود: چرا خارج از دانشگاه ستاد های تخریب افکار عمومی تشکیل می دهند؟ همه اینها با اسناد و با تمام رصد ها موجود است، یک رفتار منافقانه در داخل دانشگاه ما را رنج می دهد و آن این است که عده ای روزها محل کارشون به به و چه چه می زنند شب ها جای دیگر غیبت و هزار تا کار دیگر انجام می دهند.

اکبری بیان داشت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی به آغوش ملت و امامت و ولایت برگشت و امروز افتخار می کنیم که پرچم ولایت در دست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است و ما به عنوان سربازان ولایت و در تمام عرصه های دانشگاه و در تمام امور دانشگاه مشارکت داریم.

وی بیان داشت: امروز در راس دانشگاه آزاداسلامی یک فرد بسیجی، پرچم اخلاق، پرچم ولایت و پرچم اسلام را در دستان خود گرفته تا منویات مقام عظمای ولایت در دانشگاه بنحو شایسته به اجرا گذارده شود.

وی با اشاره به انتصاب ها گفت: برخی این تغییرات را نمی پسندند مهم نیست چه بزرگواری بخواهد تأیید بکند و یا تأیید نکند، چه بخواهد سکوت کند و یا سکوت نکند، چه بخواهد از جلسه هیئت امنا قهر کند چه قهر نکند ما کارمان را ادامه خواهیم داد.

اکبری در خصوص تشکل های سیاسی اسلامی گفت: ترکیب تشکل اسلامی سیاسی در دانشگاه متشکل از افراد جوان با روحیه، پویا و دارای نشاط، امید به آینده و با یک انگیزش درونی باشند تا بتوانند با فعالیت شبانه روزی کار رابه پیش ببریم.

وی با اشاره به حساس ترین نقطه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تشکل های اسلامی سیاسی امروز عیون و مغز متفکر دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

اکبری به فرموده حضرت امام(ره) اشاره و اظهار داشت: دانشگاه مبدأ همه تحولات در جامعه است، کسانی که می توانند دانشگاه آزاد اسلامی را به حرکت بیاندازند و موتور محرکه دانشگاه آزاد باشند همین تشکل های دانشجویی هستند.

وی گفت: مازندران استان علم و عرفان بوده و بزرگان زیادی از این جا بر گردن ما حق دارند.

در این مراسم امیر فضلی اصانلو به عنوان نماینده دانشگاه در تشکل های دانشجویی مازندران و جمالزاده به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در تشکل های اساتید استان مازندران معرفی و از خدمات ابوالحسنی و فلاح به واسطه همکاری صمیمانه قدردانی کرد.