اندیشه های اسلامی در دانشگاهها بارور شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقرزاده صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئولان تشکلهای سیاسی اسلامی دانشجویی و اساتید منطقه سه کشور به چگونگی حضور تشکلهای سیاسی اسلامی در دانشگاهها اشاره کرد و بیان داشت: وظیفه دانشگاهها مطابق تعاریف بین المللی بر دونوع تولید علم و فرهنگ سازی است.

وی تشکلهای سیاسی اسلامی را یک نهاد سازی علمی معرفی کرد که مبنای انواع توسعه محسوب می شود و افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار باید به این پیش شرط دست پیدا کرد.



رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر باطرح این مهم که دانشگاهها سازنده فکر عمومی بوده اما تشکلها نقش هدایت آنها را برعهده دارند بر ضرورت تجهیز ظرفیت دانشگاهها توسط تشکل های اسلامی سیاسی تأکید کرد.

باقرزاده به فرموده مقام معظم رهبری جمع دانشگاهیان در اولویت قرار دادن به امور فرهنگی و توجه به جهت فکری، سیاسی، انقلابی دانشگاهیان و اینکه دانشگاهها را به سمت ارزشهای انقلاب اسلامی متمایل کنید اشاره کرد.



وی بیان داشت: توقع ما براین است که تشکلها دیده بان اندیشه ها باشند تا از لحاظ تفکر وارداتی و اندیشه های انحرافی مقابله هوشمندانه وعلمی داشته و ضربه گیر نظام باشند.



باقرزاده، پایه های مشروعیت نظام را بر دو اصل دینداری و مردم سالاری معرفی کرد و اظهار داشت: این دو اصل هستند که موجبات مشروعیت و اقتدار نظام را فراهم می کنند.