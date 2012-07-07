پرداخت بیش از 487 هزار مورد غرامت دستمزد ایام بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام دفتر آمار محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان این صندوق تا پایان اسفند سال گذشته، 380 هزار و 144 مورد کمک هزینه اروتز و پروتز، یکصدهزار و 865 مورد کمک هزینه بارداری و 93 هزار و 974 مورد کمک هزینه ازدواج دریافت کرده‌اند.

همچنین در این مدت 37 هزار و 840 مورد کمک هزینه بازماندگان مستمری‌بگیر فوت شده، 27 هزار و 815 مورد کمک هزینه سفر و یک هزار و 499 مورد نیزغرامت نقص عضو به بیمه‌شدگان پرداخت شده است.

در سال گذشته تعداد 20 هزار و 399 نفر دچار حوادث ناشی از کار شدند که از این تعداد 15 هزار و 748 نفر متأهل و 4 هزار و 651 نفر مجرد بودند.

در مدت یادشده تعداد 11 میلیون و 499 هزار و 19 نفر بیمه‌شده اصلی و یک‌میلیون و 726 هزار و 457 نفر مستمری‌بگیر تحت‌پوشش صندوق تأمین‌اجتماعی بوده‌اند.