مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیمه شدن مددجویان کمیته امداد افزود: تعداد 2 هزار و 845 نفر در سال قبل تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که با بیمه شدن تعداد سه هزار و 153 نفر دیگر در سال جاری این سهمیه به 6 هزار نفر رسید.

وی ادامه داد: در این طرح زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغال تحت پوشش قرار می گیرند.



معاون حمایت و سلامت خانواده اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنان سرپرست خانوار شامل فوت، طلاق، زندانی یا متارکه همسر و مجریان طرح های اشتغال نیز کسانی هستند که از کمیته امداد امام خمینی (ره) وام گرفته اند.

عسگری ابراز داشت: در این طرح سرپرستان خانوار تحت پوشش بیمه بازنشستگی و اعضاء خانواده آنها بیمه درمانی تامین اجتماعی می شوند.

وی با بیان اینکه این خانواده ها دارای عزت نفس بالایی هستند ابراز کرد: کمیته امداد با تغییر رویه از خدمات حمایتی مستمر به خدمات اجتماعی و بیمه ای هدفمند در حال توسعه بیمه اجتماعی در خانواده های تحت حمایت است تا به سطح رفاهی مطلوب و پشتوانه ای مطمئن برای



مقابله با حوادث و آسیب های اجتماعی برسند

معاون حمایت و سلامت خانواده اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) به نقش مؤثر رسانه ها و مطبوعات در افزایش سطح فرهنگ و آگاهی های مددجویان این نهاد اشاره کرد و اظهار داشت: توانمندسازی مددجویان از جمله اهداف مهم و اساسی امداد است که علاوه بر زنان سرپرست خانوار به منظور تشویق فرهنگ کار و خودباوری ایشان، مددجویان 20 تا 50 ساله مجری طرح های اشتغال این نهاد نیز شامل این طرح می شوند.

عسگری اضافه کرد: در قالب این سهمیه برای هر نفر ماهـانه با سرانه 702 هزار ریال برای هر خانواده و صد هزار ریال برای دفترچه درمان هر نفر در نظر گرفته شده است که 412 هزار ریال آن از اعتبارات امداد و 390 هزار ریال از سوی دولت از سرفصل هدفمندی یارانه ها تأمین می شود.

وی اعتبار کلی این طرح را سه میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: این اعتبار از محل بودجه کمیته امداد تامین شده است.