به گزارش خبرگزاری مهر، پارک 31 ساله فصل گذشته نقش کمرنگی در تیم فوتبال منچستریونایتد داشت اما در تاریخ این باشگاه بازیکن تاثیرگذاری به حساب می آید.

"پارک جی سونگ" در سال 2005 با قرارداد 4 میلیون پوند از آیندهوون به منچستریونایتد پیوست و 205 بار در ترکیب اصلی شیاطین سرخ به میدان رفت.

باشگاه کویینزپارک رنجرز اعلام کرده که روز دوشنبه نشست مطبوعاتی در این خصوص برگزار خواهد شد. چنانچه این قرارداد منعقد شود و پارک به رنجرز بپیوند، وی پنجمین بازیکن خارجی خواهد بود که این فصل در لوفتوس روئد بازی خواهد کرد.