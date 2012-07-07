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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

رهی:

زنجیره دلال از تولید به مصرف حذف شود

زنجیره دلال از تولید به مصرف حذف شود

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان با بیان اینکه کالای تولیدی باید از تولید به مصرف در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، تاکید کرد: زنجیره دلال باید از تولید به مصرف حذف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی روز شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان در محل استانداری سمنان با تاکید بر حذف دلال از تولید به مصرف، گفت: عرضه و تقاضا هدفگذاری شود.

مقام عالی دولت در استان سمنان تصریح کرد: باید کسانی که بازار را دچار اخلال می کنند شناسایی و با آنها برخورد قاطع شود.

وی با تاکید بر تلاش بیشتر مسئولان برای تنظیم بازار افزود: بازارهای محلی باید ایجاد و توسعه یابد و نحوه خدمات دهی به مردم متناسب با وضعیت آنها برنامه ریزی و اجرایی شود.

رهی ادامه داد: تلاش کنیم مردم احساس رضایت کنند و احساس کنند در مملکت امورات بر وفق آنان می گذرد نه بر وفق دشمنان اسلام.

به گفته استاندار سمنان، جنگ اقتصادی، جنگ نرم و دخالت در بازار کشور، از مهمترین اهدف دشمنان در تحریم ایران است.

رهی با بیان اینکه مردم باید اقتدار جمهوری اسلامی را احساس کنند، افزود: کشورهای وابسته به غرب و شرق برای مقابله با ایران تلاش می کنند اما ایران کشوری خودکفا است و بیشتر نیازهای خود را در داخل تامین می کند.

وی با اشاره به تسریع در تنظیم بازار استان در ایام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ما مسئولان باید با تعامل بیشتر و برنامه ریزی مناسب نسبت به تنظیم بازار اقدام کرده و وضعیت مناسب تری را برای مردم در آستانه ماه مبارک رمضان فراهم کنیم.

استاندار سمنان در پایان بر هماهنگی بیشتر بین اعضاء و دست اندرکاران تنظیم بازار استان جهت تسریع در کارها تاکید و مسئولان را به تلاش بیشتر برای کسب رضایت مردم فراخواند.

کد مطلب 1643669

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