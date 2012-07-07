سید عماد مولایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش اوقات فراغت شهروندان، استفاده از مراکز تفریحی از جمله شهربازی لاله اراک افزایش یافته است.

وی افزود: کمبود مکان برای پاک خودروها و پارک حاشیه ای خودروها در دو سمت جاده با توجه به سرعت بالای رانندگان می تواند حوادث تاسف باری چون حوادث کمربندی شمالی را تکرار کند.

وی با بیان اینکه نباید نوش دارو بعد از مرگ سهراب را تجویز کنیم افزود: هریک از مسوولین ذیربط در زمانی کوتاه به این موضوع رسیدگی و با افزایش پارکینگ و ایجاد پل هوایی یا زیر گذر و یا ایجاد راه دسترسی مناسب دیگر توسط مدیر شهر بازی لاله جلوی خطرات آتی را بگیریم.

مولایی نسب اظهار داشت: کمیسیون عمران و فنی شورای اسلامی شهراراک نیز این موضوع را سریعا در دستور کار جلسه آتی خود قرار خواهد داد و راهکارهای جلوگیری از بروز حوادث رانندگی در این نقطه از شهر را بررسی خواهد کرد.