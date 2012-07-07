فنی و حرفه ای مازندران در نمایشگاه اوقات فراغت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاهی که با همکاری استانداری، سازمان های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان و اداره کل ورزش جوانان استان در روز صنعت و معدن برگزار گردید، آموزش فنی و حرفه ای مازندران حضور بهم رسانید.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران همگام با سایر نهادها سعی در معرفی عملکرد و برنامه های غنی سازی در اوقات فراغت برای جوانان استان دارد و در همین راستا بیشتر از سایر دستگاه های اجرایی فضایی را به خود اختصاص داده و دستاوردهای خود را در معرض نمایش قرار داده است.

مدیر حراست آبفار مازندران مدیر نمونه صنعت آب و فاضلاب کشور



مدیر اداره حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران از میان مدیران همطراز خود در صنعت آب و فاضلاب کشور به عنوان مدیر نمونه برتر شناخته و برگزیده شد.

همایش یکروزه ای با حضور مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل آبفا، ریاست حراست کل کشور، مدیران کل حراست وزارت نیرو و آبفا، مدیران حراست صنعت آب و فاضلاب کشور در مشهد مقدس برگزار شد.



در این همایش امامعلی متانی مدیر حراست شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران از بین تمامی مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور عنوان مدیر نمونه و برتر را کسب و لوح تقدیری از مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل آبفای کشور دریافت کرد.

همایش جوان ، افتخار ملی و سرمایه ایرانی



به مناسبت یازدهم روز میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان، با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جویبار، همایش جوان ، افتخار ملی و سرمایه ایرانی در سالن الغدیر اداره و فرهنگ وارشاد اسلامی جویبار برگزار شد.

ججت الاسلام قلی پور امام جمعه جویبار در خصوص دوران با برکت جوانی و ارج نهادن به این دوران و مقام والای حضرت علی اکبر(ع) و نقش تاثیر گذار ایشان در واقعه کربلا بیان کرد.

در این مراسم نمایش طنز و مولودی خوانی اجرا و در پایان از 14 تن از جوانان برتر شهرستان جویبار تجلیل شد.