به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که 15 تیرماه آخرین مهلت دریافت کتاب برای شرکت در بیست و یکمین جشنواره کتاب برتر دانشگاهی تعیین شده بود، ولی هنوز آثاری که از طریق پست ارسال شده باشند در دبیرخانه ثبت میشوند.
تاکنون 450 عنوان کتاب رسیده ثبت شده است که به این آمار 120 عنوان از کتابهای انتشارات دانشگاه تهران نیز اضافه خواهد شد.
منصور نظامآبادی، مسئول اجرایی دبیرخانه کتاب برتر دانشگاهی با تایید این آمار گفت: همچنین تعدادی کتاب که به تازگی به دستمان رسیده ثبت نشدهاند که اگر این آثار نیز ثبت شوند، آمار آثار ارسالی از 600 عنوان هم بیشتر خواهد بود.
به گفته وی، کار داوری آثار بعد از ماه رمضان آغاز میشود و در این فاصله کتابهای رسیده مورد بررسی اولیه و ثبت قرار میگیرند. همچنین آثار تالیفی و ترجمهای نیز از هم تفکیک خواهد شد و در بررسی اولیه آثاری که طبق فراخوان نباشند در چرخه داوری قرار نخواهند گرفت.
یکی از شرایطی که در فراخوان جشنواره و در بخش آثار ترجمهای مورد تاکید قرار گرفته این است که چاپ کتابی که مورد ترجمه قرار گرفته از 5 سال پیش قدیمیتر نباشد.
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