احتمال موفقیت "پله آخر" در جشنواره کارلوواری

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش این فیلم بر اساس اعلام سایت این جشنوراه با بازخورد بسیار مثبت مخاطبان و داوران رو به رو شده تا جایی که رییس ریچارد پنیا، رییس هیات داوران جشنواره و نیل چودری، رییس هیات داوری نتپک (شبکه ارتقای سینمای آسیا) از این فیلم به عناون یک پدیده سینمایی از سینمای آسیا یا د کرده اند.

این در حالی است که روز پنج شنبه نیز جایزه بهترین پوستر فیلم جشنواره که امسال برای نخستین بار اعطا می‌شود به پوستر فیلم «پله آخر» اختصاص یافت.

البته در این دوره فیلم هایی چون "جانوارن سرزمین جنوبی" و "وندتا" و "باربارا" نیز از شانس بالایی برای کسب جایزه بخش مسابقه برخوردارند.

امیر نادری نیز برای نمایش فیلم آخر خود، «کات» که در کشور ژاپن تولید شده و مسعود بخشی نیز برای نمایش فیلم خود «یک خانواده محترم» و نیز داوری در بخش دوربین آزاد در این جشنواره حضور داشتند.