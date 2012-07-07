امکان استفاده معلولان از سرویس حمل و نقل مناسب فراهم شد

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به منظور تسهیل در امر استفاده معلولان از اماکن و معابر شهری دستگاههای مختلفی علاوه بر بهزیستی باید همکاری کنند بطوریکه شهرداری یکی از ارگانهای موثر و مهم در این خصوص است.

وی در مورد انعقاد تفاهم با شهرداری گفت: با توجه به مشکلاتی که هم اکنون معلولان در زمینه حمل و نقل درون شهری با آن مواجه هستند، قراردادی با شهرداری منعقد شده است تا این افراد نیز بتوانند همانند مردم عادی از اتوبوسهایی که مناسب سازی شده اند، استفاده کنند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه معلولان برای ایاب و ذهاب نیازمند خودروهای مناسب سازی شده در سطح شهر هستند، تاکید کرد: همچنین بدین منظور قرار است 50 دستگاه ون که به رمپ و بالابر تجهیز شده اند برای ایاب و ذهاب معلولان اقدام کنند.

سخنگویی افزود: با تفاهم نامه ای که با شهرداری منعقد شده است از این پس شرایط استفاده از حمل و نقل و ایاب و ذهاب معلولان نسبت به قبل بسیار بهتر خواهد شد.