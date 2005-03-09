سازمان نظام پزشكي در پي اصلاحات بنيادين در نظام سلامت ملي است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي دكتر سيد شهاب الدين صدر رييس سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ در مراسم افتتاحيه همايش "رينو پلاستي" و عملكرد طبيعي بيني با بيان اين مطلب، به نارضايتي مردم و جامعه پزشكي از سلامت، نظام پزشكي به ويژه با عزم و اراده اي كه جامعه پزشكي در انتخابات اخير از خود نشان داد و نيز با اختيارات قانون جديد، تحول بنيادين در نظان سلامت ملي را با قاطعيت و جديت پيگيري مي نمايد.

بنا بر اين گزارش دكتر صدر تاكيد كرد: تمامي دولتمردان و مسئولان نظام سلامت ملي بايد بدانند توجه به ديدگا هها ، رعايت حقوق اوليه و افزايش انگيزه جامعه پزشكي تنها رويكرد علمي و منطقي است كه بر اساس باور محوريت نيروي انساني در توسعه پايدار در كوتاه مدت امكان ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي عمومي از نظام سلامت ملي را فراهم خواهد كرد.

دكتر صدر همچنين تعرفه هاي غير واقعي را ريشه نابساماني هاي اقصاد سلامت در كشور خواند و اظهار داشت: تعرفه هاي غير واقعي بيشترين آسيب را به بخش دولتي وارد مي كنند و يا سرانه غير واقعي بهداشتي و درماني كه در بودجه سال 84 پيش بيني شده قطعا سيستم دولتي در سال آينده با بحران مواجه مي شود.

دكتر صدر همچنين نظام پزشكي را نقطه عطفي در تعيين سرنوشت پزشكي كشور دانست و مجمع عمومي نظام پزشكي را قرار است روز جمعه افتتاح شود به منزله پارلمان جامعه پزشكي كشور قلمداد و ابراز اميدواري كرد : سياست هاي كلان مصوب اين مجمع راهگشاي نظام سلامت ملي باشد.

وي در پايان آمادگي كامل سازمان نظام پزشكي را براي تعامل منطقي و همكاري با اجزاي مختلف دولت در جهت توسه پزشكي كشور و رفع نابساماني هاي نظام سلامت ملي اعلام نمود.