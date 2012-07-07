بازیکنان ما ابزار دست فوتبال ملی و باشگاهی خواهند بود/ درخواست از مربیان لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان، سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران پس از صعود این تیم از مرحله مقدماتی به عنوان تیم اول از گروهش اظهار داشت: من در کنفرانس پیش از آغاز رقابت‌ها هم گفتم که تیم‌هایی گروهی که ما در آن قرار گرفته‌ایم با چینش خوبی قرعه کشی شده‌اند و ما تیم اول گروه خواهیم شد.

"گفته بودم فوتبال غیرقابل پیش بینی است و برنده دیدار ایران - کویت صدرنشین گروه خواهد شد و در نهایت هم این ایران و کویت بودند که به عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردند"، منصوریان با بیان این جمله افزود: همین طور گفتم که برگزاری این مسابقات کمک شایان توجهی به رشد فوتبال ملی کشورهای عضو AFC برای ساختن تیم‌های قدرتمند در رده بزرگسالان خواهد کرد، چرا که بازیکنان این رده همه آینده ساز فوتبال کشورشان هستند و کنفدراسیون فوتبال آسیا به خوبی با برگزاری این مسابقات فاصله سنی میان تیم ملی امید و بزرگسال به خوبی پوشش داد.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران بازی با کویت را برای این تیم حیاتی خواند و گفت: این بازی برای ما سخت و حیاتی بود. کویت در کشورهای غرب آسیا از کشورهای صاحب فوتبال است و این تیم همیشه یک تیم از پیش بازنده مقابل ایران نبوده و کار ایران مقابل کویت همیشه سخت بوده است. ضمن اینکه بازی اول هم یک بازی مهم است و استرس خاص خود را دارد.

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: ما شناخت زیادی از تیم‌ها نداشتیم و آنها هم همین وضعیت را داشتند اما خوشبختانه ما بازی را بردیم و وقتی بازی را بردیم دبیرکل فدراسیون فوتبال کویت به من گفت که ایران یک تیم فراتر از گروهش است و بازی در نیمه دوم کاملا یک گله بود و ما هر کاری که خواستیم کردیم.

منصوریان مجددا از سنگینی دیدار با کویت برای امیدهای فوتبال ایران یاد کرد و گفت: سنگینی این بازی از آن جهت سنگین بود که تیم کویت برای گل نخوردن و دفاع کردن به میدان آمده بود و ما این موضوع را از اول می‌دانستیم. ما هوشمندانه بازی کردیم و روی ضربه کاشته‌ای که پیام صادقیان به زیبایی زد و تیزهوشی محمدامین حاج محمد در توپ برگشتی به گل رسیدیم. اگر کمی خوش شانس‌تر و با دقت‌تر بودیم گل‌های بیشتری به ثمر می‌رساندیم.

سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان یکپارچگی و اقتدار خط دفاعی این تیم را ستود و گفت: بازی با تیم‌های عربی بسیار سخت است، چرا که آنها در زمان نود دقیقه‌ای بازی مشخص نیست که چقدر فوتبال بازی می‌کنند و چند دقیقه ضد فوتبال.

وی دیدار دوستانه با تیم ایتالیا قبل از سفر به مالزی و حضور در پیکارهای مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا را به سود امیدهای فوتبال ایران خواند و گفت: بازی با ایتالیا به ما بسیار کمک کرد، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ بدنی. البته اولین دلیل و اصلی‌ترین دلیل نتیجه خوب ما در ایتالیا این بود که تیم ملی ایتالیا برای برد و بازی خوب به میدان آمده بود و فضا برای حرکت بازیکنان ما در زمین مهیا بود. بازیکنان ما به بهترین نحو توانستند تفکرات کادر فنی و تجربه خود را به کار بگیرند. ما در دیگر بازیها راه افتادیم و تا بازی آخر مقابل بحرین ایده آل بودیم.

منصوریان درباره بازی مقابل قطر هم گفت: در این بازی کیفیت زمین پایین بود و روی کیفیت بازی ما هم اثر گذاشته بود اما نسبت به حریف بهتر بودیم و پیروز میدان شدیم. کیفیت زمین باعث شده بود تا ما کار را روی هوا پیگیری کنیم و رو به ضربات ایستگاهی و کاشته، کرنر و شوت از راه دور بیاوریم که موفق هم بودیم و به گل رسیدیم و گلی هم که دریافت کردیم از استثناهای فوتبال بود. کلا در این رقابت‌ها تیم‌هایی که مقابل ما قرار می‌گرفتند می‌دانستند تیمی هجومی داریم و به لاک دفاعی فرو می‌رفتند و ما باید به لاک دفاعی آنها نفوذ می‌کردیم که کار سختی بود.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان با اشاره به دیدار این تیم مقابل بحرین گفت: بحرینی‌ها اصلا مقابل ما فوتبال بازی نکردند. آنها تنها اجازه دادند 70 دقیقه فوتبال مفید انجام شود. آنها 20 دقیقه از زمان بازی و چهار دقیقه زمان تلف شده را روی زمین خوابیدند. من بین دو نیمه هم به شاگردانم گفتم آنها منتظر هستند با کوچک‌ترین حرکتی زمین بخورند و بخوابند تا زمان بازی را تلف کنند. جالب اینجاست که نیمکت ذخیره آنها به جای اینکه بازیکنانش را تشویق به انجام بازی جوانمردانه کنند تحریک به خوابیدن روی زمین می‌کرد!

وی افزود: پس از پایان بازی به شاگردانم گفتم باید راه رسیدن به دروازه چنین تیم‌هایی که فوتبال عربی را ارائه می‌دهند پیدا کرد. در مرحله نهایی و حتی در دوره‌های بعدی ممکن است دوباره با کشورهایی که فوتبالی شبیه به امارات، بحرین، عربستان، کویت و حتی قطر دارند بازی کنیم و باید ضدفوتبال آنها را با شیوه‌ای پاسخ دهیم که در نهایت ضرر نکنیم. بحرینی‌ها چهار توپ را از روی خط دروازه بیرون کشیدند و به نظرم داور بازی دو پنالتی صددرصد را برای ما نگرفت.

منصوریان خاطر نشان کرد: با نتایجی که در مرحله انتخابی کسب کردیم، ما در سید یک رقابت‌ها فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا قرار می‌گیریم البته هنوز تا زمان برگزاری رقابت‌‎ها حدود 16-17 ماه وقت داریم. میزبان مرحله نهایی رقابت‌ها از بین عمان و تایلند انتخاب می‌شود و بازی‌ها در ژانویه 2014 برگزار می‌شود که تا آن زمان برنامه‌ریزی‌های لازم را خواهیم داشت.

وی از حضور تیم فوتبال زیر 22 سال ایران در دو تورنمنت ویتنام و روسیه خبرداد و گفت: تورنمنت ویتنام شهریورماه امسال برگزار می‌شود و تورنمنت روسیه هم در پاییز خواهد بود. من هم یک پیشنهاد دارم که می‌خواهم به فدراسیون و کارلوس کی‌روش ارائه کنم که آن حضور تیم زیر 22 سال ایران در رقابت‌های غرب آسیا به جای تیم ملی بزرگسالان است. به نظر من تیم فوتبال زیر 22 سال ایران به چهار تا شش تورنمنت خارجی خوب احتیاج دارد و دو ماه پیش از آغاز رقابت‌های مرحله نهایی 2 اردوی 15 روزه و 10 روزه را باید برگزار کنیم.

منصوریان درباره بازیکنان و سیستم بازی تیم ملی زیر 22 سال ایران گفت: من 26 بازیکن را به مالزی بردم و همه را آزمایش کردم و به نظرم در همه پست‌ها بازیکنان خوبی داریم و باید باز هم بگردیم و بازیکن خوب پیدا کنیم. من در مالزی سه دروازه بان را آزمایش کردم و معتقدم باید از نظر تکنیکی و تاکتیکی و فیزیکی تقویت شویم. ما با سیستم 1-3-2-4 و تبدیل آن به 3-3-4 بازی کردیم و نتیجه گرفتیم. ما باید در زمینه آموزش تبدیل سیستم 2-4-4 به 1-4-1-4 کار کنیم.

وی افزود: می‌خواهم تا زمان برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا 11 بازیکن اصلی زبده داشته باشم و در کنار آنها از 15 بازیکن تاثیرگذار که در سطح 11 بازیکن اصلی باشند، استفاده کنم، بازیکنانی که تجربه بازی در لیگ برتر و لیگ یک را هم داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان در خصوص آینده این تیم گفت: مطمئنم تیم خوبی خواهیم ساخت که برای المپیک آینده طلسم شکن باشد و به المپیک صعود کند. ما می‌خواهیم به استان‌های فوتبال خیز برویم و بازیکنان دیگری را انتخاب کنیم و حدود 150 بازیکن با پروفایل داشته باشیم که در هر پستی بتوانیم ده‌ها بازیکن داشته باشیم که ابزار دست فوتبال ملی و باشگاهی باشند.

منصوریان با تشکر از فدراسیون فوتبال گفت: از فدراسیون فوتبال برای برگزاری اردوی ایتالیا و همچنین اردویی که یک هفته پیش از رقابت‌ها در مالزی داشتیم تشکر می‌کنم. تا زمانی که در اختیار فدراسیون بودیم همه چیز خوب بود اما زمانی که در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفتیم هتل خوبی به ما داده نشد و زمین‌ها بد بود که با نامه‌ای که دبیرکل فدراسیون به کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت زمین‌های بهتری به ما دادند.

وی از دشواری کار شاگردانش در پیکارهای انتخابی قهرمانی آسیا یاد کرد و گفت: اردو و بازی‌هایی فشرده داشتیم و در 15 روز یک روز در میان بازی‌های سنگینی داشتیم. در هوای شرجی شرایط سختی را تجربه کردیم و ریکاوری و تمرینات صبح و بعدازظهر داشتیم و بدن بازیکنان در حال حاضر خسته است. امیدوارم مربیان فهیم لیگ برتری به بازیکنان تیم زیر 22 سال پنج روز تا یک هفته استراحت بدهند تا آنها بتوانند بدن‌شان را بازیابی کنند و از لحاظ روحی و روانی هم به شرایط ایده آل برسند.

منصوریان تصریح کرد: اگر استراحت به این بازیکنان داده نشود ممکن است به مصدومیت های خطرناک منجر شود که سرمایه‌های ملی و باشگاهی را دچار خسران می‌کند و با توجه به شناختی که از مربیان لیگ برتری دارم، مطمئنم که آنها شرایط تیم زیر 22 سال و بازیکنان‌شان را درک می‌کنند و این فرصت بازیابی را به بازیکنان تیم ملی کشورمان می‌دهند.