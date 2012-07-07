نظارت جدی بر تعاونیهای مشکل دار آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی صبح امروز شنبه در دیدار با مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل های تعاونی آذربایجان شرقی گفت: برخی شرکتهای تعاونی با ارتکاب به اعمال ناصواب و نسنجیده اساس فعالیت های بخش تعاون را تحت الشعاع قرار می دهند که لازم است با نظارت های بیشتر، مانع از شکل گرفتن این تفکر نادرست در جامعه و متضررشدن مردم شد.



وی اضافه کرد: برخی نیزبا سوء استفاده از شرایط حاکم، اقدام به دادن حکم کلی درباره شرکت های تعاونی کرده و همواره به دنبال طرح کژکارکردهای بخش تعاون هستند در حالیکه باید با افزایش نظارت ها، به دنبال بازیابی جایگاه شایسته این بخش بود.



استاندار آذربایجان شرقی افزود: اعضای شرکت های تعاونی و تشکل های تعاونی باید قابلیت ها و شایستگی های این بخش و جایگاه حقیقی تعاون را با عملکرد خود ثابت کنند.



وی با تاکید بر اهتمام دولت برای بهره مندی از قابلیت های بخش تعاون، میزان پیشرفت توجه ها در دولت های نهم و دهم در قیاس با دولت های قبلی را روشن و واضح دانست و افزود: تعاون با وجود اهتمام شایان توجه، با مشکلاتی روبروست که بخشی از آن معطوف به نبود سازوکارهای حقوقی وبخشی به دلیل فقدان نگاه فرهنگی به این بخش است.



بیگی به پیش بینی قانون برنامه پنجم توسعه در رسیدن سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد اشاره کرد و افزود: این توقع از دستگاه های ذیربط وجود دارد تا تمام تلاش خود را برای تحقق این سهم به کار گیرند.



وی با بیان اینکه سهم بخش تعاون از اقتصاد آذربایجان شرقی در زمان حاضر هشت درصد است، اظهارداشت: استفاده بهینه از ظرفیت های بخش کشاورزی در کنار نهادینه کردن پشتوانه اعتقادی بخش تعاون و افزایش حمایت های قانونی از این بخش به تحقق 25 درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.



استاندار آذربایجان شرقی افزود: با توجه به عضویت 66 درصد از جمعیت استان معادل دو میلیون و 600 هزار نفر در شرکت های تعاونی که اکثر نیروی بارور و فعال استان را شامل می شود، باید اثرگذاری بیشتری در اقتصاد استان دیده شود.



بیگی بی توجهی سیستم بانکی به بخش تعاون رامورد انتقاد قرار داد و اظهار امیدواری کرد با تحول بانک ها در اجرای گام جدید طرح تحول اقتصادی این مشکلات به کمترین حد ممکن برسد.