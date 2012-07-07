سومین کتاب عبدالرحمن منیف در راه است

یدالله ملایری در این باره به خبرنگار مهر گفت: کتاب «آنگاه که پل را رها کردیم» قبل از «پایانها» نوشته شده و تِم اصلی آن همانند «پایانها» شکار است؛ با این تفاوت که در رمان قبلی شخصیت اصلی داستان یک شکارچی معمولی بود، ولی در رمان اخیر شخصیت اصلی، یک روشنفکر جهان عرب است.
وی افزود: منیف این رمان را به صورت یک داستان اسطورهای نوشته است؛ سراسر کتاب «آنگاه که پل را رها کردیم» درباره یک مرغابی است که نماد تمام گمشدههای شخصیت اصلی (فرد روشنفکر) است.
این مترجم اضافه کرد: داستان اصلی رمان هم درباره پُلی است که توسط عدهای از سربازان ساخته میشود، اما وقتی زمان استفاده از آن فرا میرسد، فرمانده به آنها اعلام میکند نیازی به این کار نیست. همین دستاویز نویسنده برای پرداختن به این انگاره در ذهن شخصیت اصلی رمان است که «رها کردن این پل مایه تمام ناکامیها و سرشکستگیهای ماست».
ملایری گفت: ترجمه رمان حدوداً 230 صفحهای «آنگاه که پل را رها کردیم» به نیمه رسیده و با توجه به ابراز تمایل مسؤولان انتشارات مروارید، به احتمال زیادی این کتاب را هم برای چاپ به همین ناشر بدهم.
عبدالرحمن منیف، نویسنده عربستانیتبار سال 1933 در شهر عمان اردن از پدری عربستانی و مادری عراقی متولد شد و سال 2004 هم درگذشت. او از معروفترین نویسندگان ادبیات رئالیستی جهان عرب است و آثارش به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شدهاند. منیف توانست دو بار جایزه بهترین رمان نویس عرب را به دست آورد؛ در سال 1989 جایزه «العویس» دبی را برد و در سال 1998 جایزه رمان قاهره را.
«شهرهای نمک» یکی از معروفترین آثار اوست که طرفداران بسیاری در اروپا داشته است. یکی از دلایل پرفروش بودن این اثر، انتقادهای صریحی است که منیف نسبت به نظام کشور عربستان سعودی در کتابش ابراز کرده است. این مخالفتها البته به ممنوع شدن انتشار کتاب «شهرهای نمک» در این کشور انجامید.
یدالله ملایری در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، از کار روی ترجمه رمانی از نوال سعداوی نویسنده و پژوهشگر مصری خبر داد و گفت: عنوان این کتاب حدوداً 150 صفحهای «عشق در روزگار نفت» است. داستان این رمان درباره انسانها و به ویژه زنانی است که در سرزمینی سرشار از نفت زندگی میکنند، اما این نعمت همه چیز این انسانها و سرزمین آنها را به رنگ خود (سیاهی) درآورده است.
این مترجم ادامه داد: راوی داستان «عشق در روزگار نفت» یک زن باستانشناس است که به دنبال ایزدبانهای باستانی در مصر میگردد. البته این رمان زمان و مکان خاصی ندارد و مشخص نیست که در مصر میگذرد یا سرزمینی دیگر، اما همانطور که گفتم مکان وقوع رویدادهای این داستان، یک کشور نفتخیز است.
