الازیک اسپورت ترکیه مقابل صبای قم گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان یحیی گل محمدی به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تقویت روحیه خود پیش از دیدار با تیم فوتبال پیکان تهران در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال در اردوی آماده سازی خود در کشور ترکیه مقابل یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ترکیه یعنی الازیک اسپورت ترکیه به میدان رفتند و با نتیجه‌ای پر گل حریف را شکست دادند.



اولین گل محمد عرب‌خراسانی به عنوان یک فوتبالیست بومی در ترکیب صبا



در حالی که ترکیه دومین مقصد شاگردان گل محمدی برای برپایی اردوی آماده سازی پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است و صبایی ها از چهارشنبه هفته گذشته راهی این کشور شده اند، اولین دیدار تدارکاتی صبا در مقابل الازیک اسپورت ترکیه نتیجه بسیار خوبی برای صبایی‌ها به همراه داشت و طی آن صبا توانست با پنج گل میزبان خود را شکست بدهد.



در این دیدار صبای قم یک بار در نیمه نخست و چهار بار در نیمه دوم موفق به گشودن دروازه حریف شد، ضمن اینکه یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال صبای قم تقریبا از تمامی بازیکنان خود در این دیدار استفاده کرد تا وضعیت آنها را بسنجد.



اکبر صادقی در دقیقه 25 نیمه نخست زننده اولین گل صبای قم در مقابل الازیک اسپورت ترکیه بود و نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید تا اینکه در نیمه دوم صبا به چهار گل دیگر دست یافت و با برد پرگل میدانرا ترک کرد.



شاگردان گل محمدی در نیمه دوم در دقیقه 54 با گل مدافع سمت راست خود یعنی محسن بیات بار دیگر دروازه تیم الازیک اسپورت ترکیه را باز کردند اما این پایان کار نبود و در ادامه بازی در دقیقه 80 محمد عرب‌خراسانی موفق به زدن گل سوم صبا شد.



انجام دومین دیدار تدارکاتی صبا با حریف ترکیه‌ای در روز سه شنبه



در حالی که بازی لحظات پایانی خود را سپری می‌کرد و برتری تیم فوتبال صبای قم در این دیدار کاملا محسوس بود، شاگردان گل محمدی در دقیقه 85 توسط مجید هوتن به گل چهارم دست یافتند و در آخرین دقیقه مسابقه نیز میلاد سلیمان‌فلاح موفق به گشودن دروازه حریف شد.



صبای قم در حالی این دیدار تدارکاتی را در مقابل تیم فوتبال الازیک اسپورت ترکیه از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ترکیه برگزار کرد و به پیروزی پر گل پنج بر صفر دست یافت که تا چهارشنبه در این کشور تمرین می‌کند و یک بازی تدارکاتی دیگر نیز انجام خواهد داد.



صبایی ها اردوی آماده سازی خود را در منطقه گرین پارک در 40 کیلومتری شهر ازمیر ترکیه و در فاصله 140 کیلومتری شهر استانبول برپا کرده اند و سه شنبه این هفته نیز در جدالی تدارکاتی مقابل تیمی دیگر از فوتبال ترکیه صف‌آرایی می‌کنند.



شاگردان یحیی گل محمدی از آغاز تمرینات آماده سازی خود در ترکیه در منطقه ای خوش آب و هوا نزدیک جنگل و کوهستان، هر روز در دو نوبت صبح و عصر تمرین می کنند تا شرایط مناسب برای حضور موفق در لیگ جدید را به دست بیاورند.

