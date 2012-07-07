مجید صالحی در گفتگو با مهر درباره مهمترین طرح‌های در دست ساخت انتقال برق ایران، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت خط 400 کیلوولتی دو مداره انتقال برق از نیروگاه گتوند به نیروگاه شازند اراک در حال ساخت است.

مدیرعامل سازمان توسعه برق با اعلام اینکه این خط جدید 400 کیلومتری انتقال برق به منظور انتقال انرژی الکتریکی از شمال به جنوب کشور مراحل ساخت را پشت سر می گذارد، تصریح کرد: در شرایط فعلی عملیات فونداسیون و بتن ریزی به پایان رسیده و عملیات نصب دکلهای برق آغاز شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود این شبکه انتقال برق به عنوان یکی از بزرگترین خطوط انتقال انرژی الکتریکی کشور تا پیش از تابستان سال آینده در مدار بهره برداری قرار گیرد، اظهار داشت: علاوه بر این هم اکنون حدود 2000 کیلومتر خوط انتقال برق منطقه ای و فرا منطقه ای توسطپیمانکارانی ایرانی در حال ساخت است.

وی با اشاره به صدور مصوبه مسیر دوم انتقال برق ایران به عراق، بیان کرد: بر این اساس قرار است خط انتقال 27 کیلومتری با ظرفیت 400 کیلولت بین ایران و عراق ساخته شود.

صالحی با یادآوری ساخت مسیر جدید انتقال برق ایران به عراق ( العماره – کرخه)، تاکید کرد: علاوه براین در حال حاضر مسئولیت طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط انتقال برق ایران به پاکستان و ترکیه هم به سازمان توسعه برق واگذار شده است.

مدیرعامل سازنمان توسعه برق با بیان اینکه هم اکنون ساخت خطوط انتقال و تاسیسات برقی افزایش صادرات برق ایران به ترکیه به پایان رسیده است، خاطر نشان کرد: با تکمیل مراحل اجرایی در خاک ترکیه پیش بینی می شود تا یکماه آینده ظرفیت صادرات برق ایران به این کشور همسایه افزایش یابد.

به گزارش مهر، آذر ماه سال 1390 با بهره برداری از خط جدید 400 کیلوولتی کرخه- العماره، ظرفیت صادرات برق ایران به عراق تا سقف 200 مگاوات افزایش یافت.



در همین حال وزارت نیرو با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرده بود: برای ساخت این خط لوله حدود 143 کیلومتری انتقال برق از تسهیلات بانک توسعه صادرات استفاده شده است.