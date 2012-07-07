تهدید فنلاند برای خروج از یورو/ به هر بهایی بدهی اسپانیا را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی nasdaq، "یوتا اورپیلینن" روز گذشته در گفتگو با یک روزنامه فنلاندی تهدید کرد: فنلاند به جای پرداخت بدهی دیگر کشورهای منطقه یورو از این منطقه خارج می شود.

وی تاکید کرد: فنلاند متعهد به عضویت خود در منطقه یورو است و فکر می کنم که این منطقه برای کشورمان مفید است اما فنلاند حاضر نیست به هر بهایی خودش را گرفتار بدهی دیگر کشورهای بحران زده کند و در این منطقه باقی بماند . ما حتی تدابیر لازم را در این باره در نظر گرفتیم.

وی افزود: فنلاند آمادگی همکاری با اقدامات هماهنگ سران اتحادیه اروپا برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و بدهی دیگر کشورها را ندارد.

یوتا اورپیلینن تاکید کرد: مذاکرات با دولت اسپانیا هفته آتی بر سر دریافت تضمین هایی برای بازگرداندن کمک های مالی به بانک های این کشور آغاز می شود.

فنلاند همچنین نگرانی خود را درباره توافق سران اروپا در نشست هفته گذشته بروکسل درباره تصویب 120 میلیارد یورو تسهیلات بیشتر برای ارائه به اقتصادهای بحران زده این منطقه ابراز کرد.

سران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل به توافق رسیدند که از صندوق نجات مالی برای کمک مستقیم به بانک‌ های بحران ‌زده بهره بگیرند، بدون آن که بدهی‌های دولتی ‌شان را افزایش دهند.

آنان همچنین در مذاکرات بروکسل بر سر تشکیل یک ارگان نظارتی مشترک توافق کردند و از ۹ ژوئیه اجرای این تصمیمات را آغاز می کنند.

این توافق شامل حل مسائل مربوط به توافق پیشین برای اعطای وام به بانک‌ های اسپانیا نیز می‌شود. در توافق پیشین ابهاماتی پیرامون این که این وام از کدام منبع تامین شود و کدام وام ‌دهندگان در پس‌گیری وام اولویت داشته باشند، وجود داشت.

در بسته جدیدی که برای تحریک رشد اقتصاد اروپا طراحی شده است ۱۰ میلیارد یورو به افزایش سرمایه بانک سرمایه‌گذاری اروپا اختصاص یافته است.

همچنین ۶۰ میلیارد یوروی به اصلاحات ساختاری صرف ایجاد کسب و کارهای کوچک و اشتغال جوانان اختصاص داده می‌شود. ۴.۵ میلیارد یورو نیز برای تقویت تاسیسات زیربنایی اختصاص یافته که عمدتا در بخش انرژی، حمل و نقل و اینترنت هزینه خواهد شد.