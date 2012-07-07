افزایش شکاف بین سیاستمداران و شهروندان اروپایی/ لزوم باز شدن راه بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر، "هانس اسوبودا" رئیس سوسیال دموکراتها در پارلمان اروپا در گفتگو با خبرنگار روزنامه اتریشی "استاندارد" اظهار داشت: ساده سخن گفتن به گونه ای که برای افراد معمولی قابل فهم باشد امروزه یکی از بزرگترین مشکلات سیاستمداران اروپایی می باشد.

وی همچنین تصریح کرد اخیرا نه تنها در بحران یورو و اقدامات انجام گرفته توسط دولتها و سازمانهای اروپایی این مسئله آشکار شده است که اوضاع بسیار سخت و پیچیده شده است. هیچ راه چاره ای وجود ندارد جز اینکه ما موضع خود را شفاف تر و آشکارتر اعلام کنیم.

وی افزود: در راستای ضرورت اصلاحات در اتحادیه اروپا شکاف عمیقی از یک طرف بین تصمیم گیرندگان سیاسی و شهروندان و از طرف دیگر بین نمایندگان اروپایی و نمایندگان پارلمانهای ملی ایجاد شده است.

" اسوبودا" در ادامه خاطر نشان کرد یک نمونه برای این مسئله کمکهای مالی یورو به بانکها می باشد که در سطح اروپا بحث های داغی را ایجاد کرده است. تنها راه درست این است که ما یک راه جدید برای شهروندان که از دست ما عصبانی هستند پیدا کنیم. چرا به بانکها کمک می کنیم اما به شهروندان نه

این سیاستمدار اروپایی همچنین خاطر نشان کرد که این مسئله که سیستم های اقتصادی اروپایی چگونه بهتر می توانند اصول اجتماعی را دنبال کنند یکی از مسائل مهم آینده اروپا می باشد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که چهار حزب بزرگ اروپایی در پارلمان اروپا یعنی محافظه کاران، سوسیال دموکراتها،لیبرالها و سبزها در این مسئله با هم توافق دارند که بر اساس دینامیکی که در سه سال بحران در اتحادیه اروپا ایجاد شده که تقریبا کاملا توسط روسای دولتهای اروپایی کنترل می شده است حالا اصلاحات ریشه ای اتحادیه اروپا غیر قابل اجتناب می باشد.

اسوبودا در ادامه با تاکید بر اینکه پیشنهاداتی که ما برای اصلاحات در اتحادیه اروپا ارائه می دهیم باید با خواست شهروندان اروپایی در خیابانها منطبق باشد همچنین خاطر نشان کرد توافق در زمینه اصلاحات که تنها از بالا( سردمداران اتحادیه اروپا) ایجاد می شود غیر سازنده است. ما باید راه بروکسل به سوی شهروندان را باز کنیم.

