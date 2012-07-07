اخبار انتخابات لیبی/ تعلیق انتخابات در اجدابیا و البریقه / صندوقهای رای به سرقت رفت

رسانه های عربی لحظاتی پیش از به سرقت رفتن لوازم انتخاباتی در اجدابیا و البریقه و تعلیق انتخابات در این حوزه ها خبر دادند.