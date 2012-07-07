تعلیق انتخابات در اجدابیا و البریقه / صندوقهای رای به سرقت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش از تعلیق رای گیری در حوزه های انتخاباتی اجدابیا و البریقه پس از سرقت لوازم انتخاباتی خبر داد.
شایان ذکر است که انتخابات لیبی ساعتی قبل آغاز شده است و مشکلات امنیتی بزرگترین چالش این انتخابات است.
رسانه های عربی لحظاتی پیش از به سرقت رفتن لوازم انتخاباتی در اجدابیا و البریقه و تعلیق انتخابات در این حوزه ها خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش از تعلیق رای گیری در حوزه های انتخاباتی اجدابیا و البریقه پس از سرقت لوازم انتخاباتی خبر داد.
شایان ذکر است که انتخابات لیبی ساعتی قبل آغاز شده است و مشکلات امنیتی بزرگترین چالش این انتخابات است.
نظر شما