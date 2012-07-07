  1. بین الملل
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

اخبار انتخابات لیبی/

تعلیق انتخابات در اجدابیا و البریقه / صندوقهای رای به سرقت رفت

تعلیق انتخابات در اجدابیا و البریقه / صندوقهای رای به سرقت رفت

رسانه های عربی لحظاتی پیش از به سرقت رفتن لوازم انتخاباتی در اجدابیا و البریقه و تعلیق انتخابات در این حوزه ها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش از تعلیق رای گیری در حوزه های انتخاباتی اجدابیا و البریقه پس از سرقت لوازم انتخاباتی خبر داد.

شایان ذکر است که انتخابات لیبی ساعتی قبل آغاز شده است و مشکلات امنیتی بزرگترین چالش این انتخابات است.

کد مطلب 1643705

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