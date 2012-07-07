راهیابی دو نمایش گلستان به جشنواره بین المللی مبارک

به گزارش خبرنگار مهر، تارا جهانی راد و عبدالرضا شیبانی با نمایش افسانه گور اغلی از گنبدکاووس و آبشناس با نمایش آئینی با موضوع اتحاد بین اقوام استان(ترکمنی و سیستانی) از شهرستان آزادشهر در چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی مبارک حضور دارند.

چهارمین جشنواره بین المللی عروسکی مبارک تیرماه 91 در تهران برگزار می شود.

مسابقه عکس و حجاب در گلستان

مدیر کانون تخصصی حجاب و عفاف گلستان از برگزاری نخستین مسابقه عکس ' حجاب و عفاف ' ویژه اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد در این استان خبر داد.

مهدی فریدونفر با بیان این مطلب گفت: نخستین دوره مسابقات عکاسی با دوربین و موبایل به مناست روز ملی حجاب و عفاف در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار می شود.



وی زمان برگزاری این مسابقه را (21 تیر) سال جاری اعلام کرد و افزود: علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه تا (20 تیر) سال جاری مهلت دارند آثار خود پیرامون حجاب و عفاف را به دبیرخانه این مسابقه واقع در کانون یاسین قلعه حسن گرگان ارسال کنند.



برگزاری دوره آموزشی مهدویت

دوره عمومی آموزشی مهدویت ویژه اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان گلستان، در اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان برگزار شد.



حجت الاسلام خلیل تیرگر، از مدرسان حوزه و دانشگاه استان در این دوره آموزشی گفت: امام با آراء و انتخاب مردم و یا خودش انتخاب نمی شود، بلکه با انتخاب الهی و با مشخصات و معادلات الهی انتخاب می شود.



وی با بیان اینکه ما نیز با عقل خود نمی توانیم این جایگاه را دریابیم، افزود: نظام دین و پایان و بنای عالم به نام امامت است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: خداوند اهل بیت را از رجس و پلیدی پاک کرد و روی زمین انسانی دانا و اول پیغمبر عالم قرار داد، خداوند زمین را هیچ گاه بدون حجت نگذاشته است.



این دوره آموزشی با حضور 50 نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان از سوی کانون تخصصی مهدویت با مدیریت کانون فرهنگی و هنری شهید همت گرگان برگزار شد.