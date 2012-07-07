هشدار مجدد روسیه به غربیها / چند فرد مسلح در شمال حلب کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "گنادی گاتیلوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات "هیلاری کلینتون" درباره کارشکنی روسیه و چین در حل بحران سوریه گفت: این اظهارات نادرست است و ما بارها آن را شنیده ایم این اظهارات با بیانیه پایانی نشست ژنو مغایرت دارد، زیرا در این بیانیه بر ضرورت کمک همه طرفها به حل بحران و تاثیرگذاری بر همه طرفهای درگیر در بحران تاکید شده است.

گاتیلوف بیان کرد: ما بارها گفته ایم که وکیل رئیس جمهوری سوریه نیستیم و این موضوعی است که خود مردم سوریه باید درباره آن تصمیم گیری کنند.

وی تاکید کرد: آنچه باعث تاسف است طرح این اظهارات در مقطع کنونی است، زیرا نشست ژنو صفحه جدیدی در تعاملات بین المللی با بحران سوریه گشوده است.

از سوی دیگر"الکساندر لوکاشویچ" سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه نشست موسوم به دوستان سوریه را از منظر سیاسی نادرست و غیر اخلاقی خواند.

وی افزود: روسیه، چین و برخی دیگر از کشورها که ارتباطات قوی یا سنتی با سوریه دارند، به این دلیل در کنار آنچه دوستان سوریه نامیده می شود، قرار نگرفته اند که آن را اقدامی یکجانبه نادرست سیاسی و غیر اخلاقی می دانند.

لوکاشویچ بیان کرد: طرفداری از یگ گروه در بحران سوریه فقط تعمیق مشکلات و ادامه خونریزی را به دنبال خواهد داشت.

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی سوری اعلام کردند: در درگیری نیروهای امنیتی سوریه با گروههای مسلح در منطقه اعزاز در شمال حلب خساراتی زیادی به آنها وارد شد.

این منبع با اشاره به مقادیر زیاد سلاح و مهمات به دست آمده از تروریستها از کشته شدن انس اسماعیل حمدوش، اسماعیل فروح فندی، اسماعیل عبدالمجید، احمد نافع کنو، حسین نعیمی، هلال حسن حمادی، احمد نجار و محمود الخطیب خبر داد.