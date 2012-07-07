ارائه طرح بستن تنگه هرمز حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این سئوال که آیا تهیه طرحی برای بستن تنگه هرمز از سوی مجلس صحت دارد، گفت: برخی از نمایندگان چنین طرحی را آماده کرده اند اما هنوز در مسیر بررسی قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: نمایندگان می توانند در همه امور داخلی و خارجی اظهار نظر کنند و طرح ارائه کنند. این جزو حقوق آنان است.

لاریجانی گفت: حال باید دید در پروسه کاری مجلس اگر این طرح به صورت رسمی ارائه شد چگونه خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظر شما درباره این طرح چگونه است آیا موافق آن هستید، گفت: این بحث خیلی نیازمند اظهارنظر نیست.