به گزارش خبرنگار مهر، در پی ابهامات ایجاد شده مبنی بر منع حضور برگزیدگان دوره اول جشنواره جوانه در دوره دوم این جشنواره، حمیدرضا افتخاری دبیر دومین جشنواره جوانه ضمن تکذیب این خبر گفت: افرادی هم که در دوره اول در بخش مسابقه اعم از برنامه سازی رادیویی یا گزارشگری و... پذیرفته شده‌اند می‌توانند در دوره دوم جشنواره شرکت کنند و هیچ گونه منعی برای حضور این افراد وجود ندارد.

وی افزود: شایعاتی در این زمینه ایجاد شده بود مبنی بر اینکه افرادی که در دوره پیشین جشنواره حائز رتبه شده‌اند نمی‌توانند در دوره دوم شرکت کنند در صورتی که این شرط از ابتدا هم وجود نداشته است.

افتخاری همچنین به دقیق تر شدن روش انتخاب آثار اشاره کرد و افزود: در جشنواره امسال روش‌های سخت گیرانه تری برای انتخاب آثار استفاده می‌شود و در ارتباط با آثار شنیداری در هر مرحله‌ای از داوری که محرز شود فرد شرکت کننده از کارکنان سازمان بوده و یا به نوعی آماتور نیست اثر مورد نظر از مرحله داوری خارج خواهد شد.

دبیر جشنواره جوانه یادآور شد: افرادی که در دوره اول پذیرفته شده‌اند همچنان آماتور محسوب می‌شوند. البته این محدودیت در ارتباط با آثار غیرشنیداری وجود ندارد و همه افراد می‌توانند در ان بخش اثری را ارائه کنند.

وی ادامه داد: جشنواره برای مخاطبان طراحی شده است و این وظیفه ماست که یک سری آموزش‌های اولیه را به آنها بدهیم چرا که این افراد برای اولین بار قرار است که برنامه سازی را تجربه کنند. لذا امکان دسترسی به نرم افزارها و بانک موسیقی نیز بر روی سایت جشنواره به نشانی ww.javanefestival.irوجود دارد.