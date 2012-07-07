طرح گاز رسانی به صالح آباد مهران دهه فجر به بهره برداری می رسد

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه عملیات گازرسانی به شهر صالح آباد با پنج کیلومتر خط تغذیه، 17 کیلومتر شبکه داخل شهری، 400 انشعاب و یک ایستگاه تقلیل فشار و نیز اعتباری معادل هشت میلیارد ریال، 500 خانوار را از نعمت گاز برخوردار می کند.

وی افزود: جهت توسعه استان در بخش صنعتی تمام واحدهای صنعتی در مسیر خط انتقال ایلام، صالح آباد- مهران گازدار می شوند.

این مسئدول تصریح کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده و در هفته دولت سال 91 طرح گازرسانی به شهر صالح آباد به بهره‌برداری می‌رسد.

حیاتی تصیح کرد: خط انتقال گاز ایلام به شهرستان مهران به منظور تسریع در روند اجرای عملیات به دو مرحله تقسیم شده که مرحله اول طرح به طول 30 کیلومتر از محل پالایشگاه ایلام تا شهر صالح آباد و مرحله دوم از شهر صالح آباد تا ورودی شهر مهران به طول 39 کیلومتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: این دستگاه اجرایی تمام توان خود را صرف توسعه همه جانبه شهرستان مهران کرده که شهر صالح آباد بخشی از این شهرستان است.

فرماندار مهران یادآور شد: 17 طرح مختلف در صالح‌آباد در حال اجراست که شامل عمرانی، فرهنگی، ورزشی و ... می شود.

وی در مورد مجتمع تفریحی آفتاب غار زینگان افزود: تنها مشکل باقیمانده جهت تکمیل این طرح تأمین برق پروژه مذکور است که مقرر شد با پرداخت مطالبات پیمانکار تأمین برق پروژه توسط دستگاه متولی طرح این مشکل نیز رفع شود.

این مسئول افزود: مراحل تکمیل تقاطع غیر همسطح صالح آبادجز طرح های مهر ماندگار قرار گرفته در دست اقدام است که با اجرای این پروژه عظیم بخش مهمی از ترددات جاده ای این مسیر را ساماندهی می شود.

حیاتی در پایان تأکید کرد: دولت توجه ویژه به بخش صالح آباد کرده و پروژه های عمرانی بسیاری در حال انجام و تکمیل است که با انجام این طرح ها این بخش توسعه می یابد.