رفع ابهام از اساسنامه دانشگاه آزاد برای انتصاب عضو جدید/جاسبی یا کبگانیان

به گزارش خبرنگار مهر، با رفتن عبدالله جاسبی از ریاست دانشگاه آزاد و جایگزین شدن فرهاد دانشجو در این سمت جای یک نفر در عضویت هیأت امنای دانشگاه آزاد خالی می ماند از این رو در جلسه گذشته شورا برای این منظور رأی گیری صورت گرفت و عبدالله جاسبی و منصور کبگانیان برای عضویت در هیأت امنا مطرح شدند.

اختلاف آرای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی زیاد بود به نحوی که کبگانیان 19 رای و جاسبی 8 رای به دست آورد اما یک ابهام در اساسنامه دانشگاه آزاد اعلام نتیجه رأی گیری را به تعویق انداخت.

‌دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت دارد تا جلسه آینده شورا به بررسی و رفع ابهام از این بند اساسنامه دانشگاه آزاد بپردازد.

این بند اساسنامه که در جلسه گذشته شورا مورد بحث قرار گرفت، عنوان می کند که فردی که برای عضویت در هیأت امنای دانشگاه آزاد انتخاب می شود نباید دارای مناصب دولتی باشد.

از آنجا که عضویت در شوراها و مجامع در بند اساسنامه ذکر نشده و افرادی که برای عضویت در هیأت امنای دانشگاه آزاد مطرح شده بودند،‌ هر دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هستند،‌ این ابهام برای انتخاب عضو جدید هیأت امنا در جلسه گذشته شورا مطرح شد و نتیجه رأی گیری به تعویق افتاد.

بدین ترتیب در جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و رفع ابهام از یک بند اساسنامه دانشگاه آزاد که مربوط به شرایط عضویت در هیأت امنای دانشگاه آزاد می شود در دستور کار قرار دارد.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مأمور بررسی حقوقی این اساسنامه شده است و حتی احتمال آن می رود که تبصره ای به این بند اساسنامه برای روشن شدن آن اضافه شود.