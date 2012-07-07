به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زندهیاد محمد فراهانی از آخرین شاگردان حسین قوللر آغاسی و نزدیکان بزرگانی چون مدبر و حسن چلیپا در تالار وحدت برگزار شد.
کاظم چلیپا؛ هنرمند نقاش و فرزند زندهیاد حسن اسماعیلزاده که مدیریت بنیاد نقاشی قهوهخانهای چلیپا را نیز برعهده دارد در این مراسم گفت: هنرمندان همان طور که متعلق به خانوادهاشان هستند، به جامعه هنری نیز تعلق دارند و ماندگاری و تاثیر آنها در فرهنگ و رشد جامعه اهمیت دارد.
وی افزود: فکر نمیکردم روزی بخواهم درباره محمد فراهانی در چنین مراسمی سخن بگویم، اما خصوصیاتی همچون پاکی، صمیمیت ، اخلاص و سادگی او همواره من را مجذوب خود کرده بود.
چلیپا با یادآوری ملاقاتهایی که در زمان حیات زندهیاد فراهانی و پدرش داشت، توضیح داد: وقتی ایشان برای دیدن پدرم میآمد و یا در آتلیه با هم کار میکردند، محبت زیادی به ما نشان میداد و دوستی نزدیکی در اواخر عمر پدرم بین این دو برقرار شده بود.
وی بیان کرد: نسل نقاشان قهوهخانهای هنرمندانی ماخوذ به حیا بودند و هستند. آنها کم صحبت میکنند ولی خود من به شخصه علاقهمند بودم در دیدارهایی که با آنها داشتم سرگذشت و سرنوشتشان را بشنوم و بدانم که چه کسانی و چگونه در مسیر هنری آنها برای حضور در نقاشی قهوهخانهای تاثیر گذاشتهاند.
وی ضمن مرور برخی خاطرات دیدارهای مرحوم با مرور خاطرات زندهیاد فراهانی و حضور او در عرصه نقاشی قهوهخانهای توضیح داد: زندهیاد فراهانی در 13 سالگی نزد حسین قوللرآغاسی کار نقاشی را آغاز کرد و تخصص خاصی در کشیدن پردههای درآویش داشت و در همین زمینه سفرهای بسیاری به شهرهای مختلف داشته و تجارب زیادی کسب کرده بود.
چلیپا، نقاشی قهوه خانهای را به نوعی آخرین مکتب و شیوه از نقاشی ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: این هنر تمام ویژگیهای زیبایی شناسی، تفکر، تربیت استاد و شاگردی و مواد را از نقاشی ایرانی به ارث برده است و آخرین فردی که به طور رسمی به عنوان استاد نقاشی قهوهخانهای کار میکرد محمد فراهانی بود که در دوران حیاتش محمد مدبر را دیده بود و نزد قوللر آغاسی شاگردی کرده بود.
وی خاطر شان کرد: این نوع مکتب در اشاعه فرهنگ ایرانی و مذهبی نقش بنیادی دارد و باید قدر آن شناخته شود. محمد فراهانی نیز یکی از درختان تنومندی بود که با دستهایش این نقاشی را ترویج میداد و ارثی که از خود در جامعه هنری باقی گذاشته است، همین هنر و مکتب محسوب میشود تا علاقهمندانش بتوانند آن را زنده نگه دارند.
در بخش پایانی این مراسم پیام تسلیت حمید شاه آبادی - معاون امور هنری- قرائت شد و سپس با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان و خانواده این هنرمند پیکر محمد فراهانی به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) تشییع شد.
پیکر زندهیاد محمد فراهانی یکی از آخرین بازماندگان نسل ممتاز نقاشان قهوهخانهای به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) در حالی تشیع شد که چلیپا در موردش گفت وی درختی تنومند بود که در راه ترویج نقاشی قهوهخانهای تلاش میکرد.
