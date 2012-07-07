به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد محمد فراهانی از آخرین شاگردان حسین قوللر آغاسی و نزدیکان بزرگانی چون مدبر و حسن چلیپا در تالار وحدت برگزار شد.



کاظم چلیپا؛ هنرمند نقاش و فرزند زنده‌یاد حسن اسماعیل‌زاده که مدیریت بنیاد نقاشی قهوه‌خانه‌ای چلیپا را نیز برعهده دارد در این مراسم گفت: هنرمندان همان طور که متعلق به خانواده‌اشان هستند‌، به جامعه هنری نیز تعلق دارند و ماندگاری و تاثیر آنها در فرهنگ و رشد جامعه اهمیت دارد.



وی افزود: فکر نمی‌کردم روزی بخواهم درباره محمد فراهانی در چنین مراسمی سخن بگویم، اما خصوصیاتی همچون پاکی، صمیمیت ‌، اخلاص و سادگی او همواره من را مجذوب خود کرده بود.



چلیپا با یادآوری ملاقات‌هایی که در زمان حیات زنده‌یاد فراهانی و پدرش داشت، توضیح داد: وقتی ایشان برای دیدن پدرم می‌آمد و یا در آتلیه با هم کار می‌کردند، محبت زیادی به ما نشان می‌داد و دوستی نزدیکی در اواخر عمر پدرم بین این دو برقرار شده بود.



وی بیان کرد: نسل نقاشان قهوه‌خانه‌ای هنرمندانی ماخوذ به حیا بودند و هستند. آنها کم صحبت می‌کنند ولی خود من به شخصه علاقه‌مند بودم در دیدارهایی که با آنها داشتم سرگذشت و سرنوشت‌شان را بشنوم و بدانم که چه کسانی و چگونه در مسیر هنری آنها برای حضور در نقاشی قهوه‌خانه‌ای تاثیر گذاشته‌اند.



وی ضمن مرور برخی خاطرات دیدارهای مرحوم با مرور خاطرات زنده‌یاد فراهانی و حضور او در عرصه نقاشی قهوه‌خانه‌ای توضیح داد: زنده‌یاد فراهانی در 13 سالگی نزد حسین قوللرآغاسی کار نقاشی را آغاز کرد و تخصص خاصی در کشیدن پرده‌های درآویش داشت و در همین زمینه سفرهای بسیاری به شهرهای مختلف داشته و تجارب زیادی کسب کرده بود.



چلیپا، نقاشی قهوه خانه‌ای را به نوعی آخرین مکتب و شیوه از نقاشی ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: این هنر تمام ویژگی‌های زیبایی‌ شناسی،‌ تفکر‌، تربیت استاد و شاگردی و مواد را از نقاشی ایرانی به ارث برده است و آخرین فردی که به طور رسمی به عنوان استاد نقاشی قهوه‌خانه‌ای کار می‌کرد محمد فراهانی بود که در دوران حیاتش محمد مدبر را دیده بود و نزد قوللر آغاسی شاگردی کرده بود.



وی خاطر شان کرد: این نوع مکتب در اشاعه فرهنگ ایرانی و مذهبی نقش بنیادی دارد و باید قدر آن شناخته شود. محمد فراهانی نیز یکی از درختان تنومندی بود که با دست‌هایش این نقاشی را ترویج می‌داد و ارثی که از خود در جامعه هنری باقی گذاشته است، همین هنر و مکتب محسوب می‌شود تا علاقه‌مندانش بتوانند آن را زنده نگه دارند.



در بخش پایانی این مراسم پیام تسلیت حمید شاه آبادی - معاون امور هنری- قرائت شد و سپس با حضور جمعی از هنرمندان،‌ مسئولان و خانواده این هنرمند پیکر محمد فراهانی به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) تشییع شد.