اعطای وام بدون ضامن به زنان سرپرست خانوار

فریبا بریمانی در گفتگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: زنان سرپرست خانوار برای ضمانت وام قرض الحسنه معمولا با مشکل مواجه هستند به همین دلیل در دفتر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طرحی مبنی بر رفع این مشکل تدوین شده که با اجرایی شدن آن مشکل نداشتن ضامن برای دریافت وام این افراد برطرف می شود.

وی تاکید کرد: براساس این طرح گروههای 15 نفره زنان سرپرست خانوار تشکیل می شود بطوریکه این زنان پس اندازهای خود را در بانک ذخیره می کنند.

مدیر کل دفتر توانمند سازی زنان سازمان بهزیستی گفت: در این شرایط زنان برای دریافت وام نیازی به معرفی ضامن ندارند و بانک پس از بررسی های لازم به این افراد وام پرداخت خواهد کرد.

به گفته بریمانی، براساس بررسی های انجام شده در97 درصد موارد زنان سرپرست خانوار اقساط وام خود را پرداخت می کنند به همین دلیل مشکلی برای اعطای وام به این افراد وجود ندارد.

وی افزود: در سال جاری قصد داریم تعداد این گروههای زنان سرپرست خانوار را به 150 گروه برسانیم تا تمامی آنها بتوانند از وام بهره مند شوند.