مرمت مسجد جامع گرگان تا پایان امسال پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عمرانی رکاوندی صبح شنبه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی از مراجع تقلید، افزود: مرمت این مسجد تاریخی که از اوایل سال جاری آغاز شده، هم اکنون در مراحل پایانی کار قرارداشته و در مرحله مرمت سنگ فرش محوطه مسجد است.

وی عنوان کرد: بخش‌های دیگر این طرح که در ماه‌های گذشته انجام شده شامل مرمت کتیبه‌ها، استحکام بخشی و طراحی حوض بوده است.



وی یادآور شد: این مسجد از نوع مساجد چهار ایوانه و متعلق به دوران سلجوقی است که در دوره‌های صفوی و افشاری مورد مرمت قرار گرفته و به شماره ۱۸۱ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.



آیت الله علوی گرگانی نیز ضمن اشاره به اهمیت حفاظت و مرمت مواریث فرهنگی کشور، گفت: حفظ و احیای این مواریث ارزشمند از جمله مصادیق تکریم واحترام به هویت یک ملت به ویژه ایرانیانی است که سابقه طولانی درتمدن اسلامی و ایرانی دارند.



وی در ادامه یادآور شد: مواریث اسلامی بسیاری در سراسر کشور وجود دارد که حفاظت و مرمت این آثار نزد خداوند لحاظ شده و بطور قطع دارای صواب است.



آیت الله علوی گرگانی، مساجد جامع بلاد اسلامی به ویژه مسجد جامع گرگان را از جمله ابنیه میراث فرهنگی برشمرد که لازم است بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در حفظ و نگهداری آن تلاش شود.