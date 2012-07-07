مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان شهریار با جمعیت 600 هزار نفری و رشد جمعیتی قریب به 7.2 درصد، با نیاز روزافزون به گسترش و بهسازی امکانات و خدمات رفاهی روبرو است.

لزوم توجه ویژه به شهرستانهای غرب استان تهران

وی با اشاره به لزوم توجه ویژه به شهرستانهای غرب استان تهران، عنوان کرد: باید با برنامه ریزیهای مدون و مدبرانه در جهت رفع مشکلات و تامین نیازهای شهروندان، از مهاجرت و سرریز جمعیت این مناطق به تهران جلوگیری شود، چراکه مهاجرتهای بی رویه، منجر به صرف هزینه های مضاعف از سوی اشخاص و دولت خواهد شد.

تصویب طرح اتصال شهریار به قطار شهری

استاندار تهران گفت: به منظور رفاه هرچه بیشتر شهروندان و سهولت در تردد، طرح اتصال شهرستان شهریار به خطوط قطار شهری تصویب شد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری بودجه و اعتبارات لازم برای احداث مترو در اسلامشهر و پرند، در نظر گرفته شده است، احداث مترو در مناطق میانی این دو منطقه شامل شهریار، ملارد، رباط کریم و....نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مطالعات قطار شهری در اندیشه و شهریار صورت گرفته و تنها بخش اجرایی آن باقی مانده است، افزود: در این راستا زمینه های لازم برای رایزنی با مسئولان مترو تدارک دیده شده است و امید می رود با تعامل و مشارکت سازنده دستگاه های ذیربط، قطار شهری شهرستان شهریار هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

اتمام زیرگذر میدان سپاه تا پایان سال

تمدن بیان کرد: با توجه به ترافیک سنگین در ورودی شهریار و نقش اساسی زیرگذر میدان سپاه در رفع این مشکل، تلاش هرچه بیشتر برای اتمام این پروژه ضرورت می یابد.

وی افزود: در این زمینه با اختصاص بودجه و اعتبارات جامع و کامل، مقرر شد با اهتمام ویژه مسئولان و دستگاه های ذیربط، عملیات اجرایی زیرگذر میدان سپاه تا پایان سال جاری به اتمام برسد و این طرح مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرد.