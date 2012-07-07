مراسم معارفه دادستان دیوان محاسبات برگزار شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مراسم تودیع و معارفه علی اکبر عربیان، به عنوان دادستان سابق و امین‌حسین رحیمی با عنوان دادستان جدید محاسبات صبح شنبه در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

در این مراسم رحمانی‌فضلی، رئیس دیوان محاسبات که در دوره هشتم مجلس نیز عهده‌دار این سمت بود، گزارشی از عملکرد چهار ساله دیوان محاسبات ارائه کرد.

همچنین عربیان، دادستان سابق دیوان و امین‌حسین رحیمی به عنوان دادستان جدید دیوان سخنرانی کردند.

در این مراسم حکم رئیس و دادستان دیوان توسط لاریجانی به آنان داده شد.

به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، هفته گذشته باعنوان رئیس دیوان محاسبات با رای مجلس بر سمت خود ابقا شد.

نمایندگان مجلس همچنین هفته گذشته امین‌حسین رحیمی، نماینده مجلس در دور هشتم و مشاور رئیس قوه قضائیه را با عنوان دادستان دیوان محاسبات برگزیدند.