امیر سعید نجفی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و اجرای بخش فراساحلی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر عملیات ساخت، نصب و راه اندازی 2 پایه سکو (جکت) فاز 17 و 18 پارس جنوبی در خلیج فارس به پایان رسیده است.

قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با اعلام اینکه در حال حاضر عملیات لوله گذاری دریایی این دو فاز پارس جنوبی آغاز شده است، تصریح کرد: در فاز 18 پارس جنوبی حدود 109 کیلومتر و در فاز 17 پارس جنوبی حدود 110 کیلومتر عملیات لوله گذاری دریایی باید انجام شود.

این مقام مسئول با اشره به تکمیل مرحل لوله گذاری در بستر ساحل (شورپولینگ) فاز 18 پارس جنوبی، اظهار داشت: تاکنون بیش از 40 کیلومتر از عملیات لوله دریایی این فاز مشترک گازی در خلیج فارس به پایان رسیده است.

وی از تکمیل عملیات لوله گذاری فاز 18 پارس جنوبی توسط شناور پیشرفته سی مستر تا پایان مرداد ماه سالجاری خبر داد و افزود: پس از فاز 18 بلافاصله لوله گذاری دریایی فاز 17 پارس جنوبی در خلیج فارس اغاز خواهد شد.

نجفی همچنین از بارگیری مشعل‌های دریایی این دو فاز مشترک گازی خبر داد و یادآور شد: برای ساخت عرشه و سکوهای اصلی گازی این پروژه هم پیش بینی می شود تا پایان تیر ماه ساخت این سازه‌های گازی به پایان برسد.

قائم مقام شرکت تاسیسات دریایی با بیان اینکه مرداد ماه سالجاری اولین سکوی گازی فاز 17 پارس جنوبی برای نصب در خلیج فارس بارگیری خواهد شد، تبیین کرد: پیش بینی می شود نصب و راه اندازی این سازه در مدت سه هفته انجام شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تا مهر ماه سالجاری راه اندازی سکوی گازی فاز 17 پارس جنوبی به پایان خواهد رسید، گفت: در مجموع مطابق با برنامه زمان بندی اولین سکوی گازی فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا پیش از زمستان در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول با اعلام اینکه دومین سکوی گازی این پروژه گازی تا دی ماه در خلیج فارس نصب و راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: برای راه‌اندازی اولین سکوی گازی به حدود 500 میلیون فوت مکعب گاز در روز نیاز است که امیدواریم با تکمیل مراحل حفاری چاه‌های دریایی این فاز تولید شود.

به گفته قائم مقام شرکت تاسیس دریایی برای راه اندازی اولین سکوی گازی باید با تکمیل مراحل حفاری 4 تا 6 حلقه چاه امکان تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز فراهم شود.

به گزارش مهر، عملیات اجرایی پالایشگاه‌های گازی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی از تیر ماه سال 1386 در عسلویه آغاز شده است.

در شرایط فعلی پیشرفت عملیات اجرایی دو بخش ساحلی و فراساحلی فاز 17 و 18 پارس جنوبی از مرز 70 درصد عبور کرده است و بر اساس اعلام وزیر نفت پیش بینی می شود تولید زودهنگام گاز طبیعی تا اواسط سال آینده از این دو فاز مشترک گازی اغاز شود.



در حال حاضر هدف از طرح توسعه فاز 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی تولید روزانه‌ 50 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، 80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع‌ (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ است.



تاسیسات فراساحلی این پروژه مشترک گازی از دو سکوی‌ حفاری‌ تولید هرکدام شامل‌ 11 حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز به‌ طول‌ تقریبی 115 ‌کیلومتر، 2 خط‌ لوله‌ 4.5 اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌ به‌ طول‌ تقریبی‌ 115 کیلومتر، واحدهای‌ شیرین‌سازی‌ گاز است.