فردی: حوزه هنری در حال نزدیک شدن به فعالیت ذاتی خود است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره، صبح امروز شنبه 17 تیر با حضور امیرحسین فردی، مسؤول مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، کمال شفیعی دبیر جشنواره و علی قربانی رئیس بخش محافل و جشنواره‌های حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این نشست امیرحسین فردی با اشاره به دهمین سال برگزاری این جشنواره گفت: وقتی جشنواره‌ای به دهمین سال برگزاری خود می‌رسد، به معنی آن است که سودای ماندگاری در سرش دارد و بدون شک دوست دارد به حیات خودش ادامه دهد. قدمت 10 ساله برای یک جشنواره به معنی ایجاد یک ظرفیت ادبی وسیع در کشور است که با آن می‌شود به ادبیات کل کشور خدمت کرد.

وی افزود: در 10 سالگی یک جشنواره دیگر نمی‌شود به تعطیلی آن فکر کرد، بلکه باید به غنی‌تر شدن آن جشنواره اندیشید و بدون شک با این تفکر مسؤولیت همه ما در قبال این جشنواره سنگین‌تر خواهد بود.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در بخش دیگری از سخنان خود به فلسفه وجودی و ماهیت ذاتی حوزه هنری اشاره کرد و گفت: هرگاه از فلسفه ایجاد هر نهادی اطلاع دقیق داشته باشیم، آنگاه انتظار ما از آن نهاد نیز متناسب با آن خواهد بود و ما نیز در تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های خودمان نسبت به آنجا دچار اشتباه نمی‌شویم. مرکز آفرینش‌های ادبی و حوزه هنری یک نهاد انقلابی است که قدمت تشکیل آن هم اندازه قدمت تشکیل سپاه پاسداران و جهاد سازندگی است و ماموریت آن نیز خاص است.

فردی افزود: ما موظفیم که ارزش‌های ادبی و هنری انقلاب اسلامی را پاسداری کنیم. کارهای پراکنده در سایر حوزه‌ها وظیفه ما نیست. شاید در دوره‌های گذشته در حوزه هنری کاری انجام شده باشد که به ذات حوزه هنری ارتباطی نداشته باشد، اما ما تلاش می‌کنیم که حوزه در ادامه فعالیت‌هایش به ذات حقیقی خود نزدیک شود.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری تاکید کرد: وظیفه حوزه هنری این است که به موضوعاتی بپردازد که به ذات ارزش‌های انقلاب اسلامی نزدیک‌تر است. البته ما فعالیت‌های غیر از این را نفی ‌نمی‌کنیم، اما اولویت ما چیز دیگری است.