لایحه تبلیغات داخلی و خارجی هنوز در کمیسیون اجتماعی شورا درحال بررسی است

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین لایحه تبلیغات کالاهای خارجی و داخلی که چندی پیش توسط شهرداری به شورای شهر ارائه شد گفت: به دلیل پیچیدگی هایی که مسئله تبلیغات دارد نمی توان به سادگی و به سرعت این لایحه را بررسی و در صحن مطرح کرد.

وی ادامه داد: این هفته نیز دستور کار کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا بررسی هیمن لایحه است اما نمی توان زمان دقیقی برای طرح در صحن علنی مطرح کرد. امیدواریم تا پایان تابستان این لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

طلایی در خصوص آئین نامه تبلیغاتی که از سوی شورا برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است گفت: این آئین نامه تبلیغات محیطی است که پیش از این در شورا تصویب شده است و به طور کلی به نحوه تبلیغلا ت در شهر می پردازد و تاکیدی در مورد کالاهای خارجی و داخلی ندارد و آئین نامه ای کلی است.

برخی رسانه ها به نقل از رئیس شورای اسلامی شهر تهران خبر داده بودند که طرح جمع‌آوری تبلیغات کالاهای خارجی به شهرداری تهران ابلاغ شده و شهرداری نیز دستورالعمل لازمه را تهیه کرده است.