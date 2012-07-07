دعاوی چک در فاز اول فعالیت دفاتر پیشخوان قضایی الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نخستین دفتر خدمات قضایی با بیان اینکه در فاز نخست قصد داریم تسهیلات ویژه ای برای جلوگیری از مراجعه به دادگاه و دادسراها ایجاد کنیم، گفت: در مرحله نخست بحث های مربوط به پرونده های کیفری و حقوقی چک در این دفاتر ارائه می شود که امیدواریم راه‌اندازی این دفاتر به سرعت در سطح تهران و کشور دنبال شود.

وی گفت: از آغاز دوره مدیریتم بحث فناوری اطلاعات را ضرورت دانستم زیرا بر این باورم که باید از هوش و استعداد جوانان این مرز و بوم استفاده کرد. از همه کسانی که ما را در این اقدام همراهی کردند، تشکر می کنم.

رئیس دفتر قضایی اظهار داشت: طراحی دفاتر پیشخوان قضایی دو سال طول کشید که با راه اندازی آن مراحلی مانند شکایت، پیگیری و ابلاغها به وسیله کد رهگیری قابل استفاده است و مطمئن باشید که این طرح ادامه خواهد داشت، چراکه این همه سرعت در اجرای طرح بی سابقه بوده است.

