مصطفی سوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اضافه کرد: برای برگزاری هرچه بهتر اوقات فراغت در فصل تابستان بایستی تمام مدیران و مسئولین ادارات فرهنگی، چه در سطح شهری و چه در سطح استانی با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
سوری در ادامه تصریح کرد: پس از انجام تصمیمات اولیه باید به مرحله نظارت بر برنامهریزیهای انجام شده و اقداماتی که در حال انجام است بسیار توجه کرد و تا پایان انجام یک برنامه فرهنگی مرحله نظارت را به نحو أحسن انجام داد.
این مسئول بیان کرد: در حال حاضر در شهر محمدشهر ستاد اوقات فراغت تابستانی فعال است و با توجه به اینکه ماههای قمری شعبان و رمضان نیز همزمان با این ایام است باید برنامهر یزیها در اینگونه همزمانیها دقیقتر و کارآمدتر صورت پذیرد.
وی در پایان تاکید کرد: ما باید تعارف را کنار بگذاریم و اعتبارات خوبی را برای برنامههای فرهنگی کنار بگذاریم، به قولقدیمیهایمان که میگفتند بی مایه فطیر است در اینجا نیز اگر هزینهای نشود همان مثل قدیمی مصداق پیدا میکند.
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