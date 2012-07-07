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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

سوری در گفتگو با مهر:

برگزاری برنامه⁪های تابستانی مناسب بدون بودجه کافی ممکن نیست

برگزاری برنامه⁪های تابستانی مناسب بدون بودجه کافی ممکن نیست

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر محمدشهر گفت: اگر بخواهیم برنامه⁪هایی را که برای اوقات فراغت تابستانی در نظر گرفته⁪ایم به بهترین نحو انجام شود باید اعتبار خوبی هم در دست داشته باشیم.

مصطفی سوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اضافه کرد: برای برگزاری هرچه بهتر اوقات فراغت در فصل تابستان بایستی تمام مدیران و مسئولین ادارات فرهنگی، چه در سطح شهری و چه در سطح استانی با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

سوری در ادامه تصریح کرد: پس از انجام تصمیمات اولیه باید به مرحله نظارت بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اقداماتی که در حال انجام است بسیار توجه کرد و تا پایان انجام یک برنامه فرهنگی مرحله نظارت را به نحو أحسن انجام داد.
 
این مسئول بیان کرد: در حال حاضر در شهر محمدشهر ستاد اوقات فراغت تابستانی فعال است و با توجه به اینکه ماه‌های قمری شعبان و رمضان نیز همزمان با این ایام است باید برنامه‌ر یزی‌ها در اینگونه همزمانی‌ها دقیق‌تر و کارآمد‌تر صورت پذیرد.
 
وی در پایان تاکید کرد: ما باید تعارف را کنار بگذاریم و اعتبارات خوبی را برای برنامه‌های فرهنگی کنار بگذاریم، به قول‌قدیمی‌هایمان که می‌گفتند بی مایه فطیر است در اینجا نیز اگر هزینه‌ای نشود همان مثل قدیمی مصداق پیدا می‌کند.
 
کد مطلب 1643759

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